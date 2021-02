Zdravko Mamić iz Međugorja: Ja sam navijač Crvene zvezde

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić u Međugorju se osvrnuo na aktualne događaje. Mamić je uvjeren da će Dinamo obraniti naslov prvaka i iduće sezone igrati Ligu prvaka, a zatim se osvrnuo na HNL.

- Hrvatska liga napreduje što je fenomen koji ne mogu objasniti. Tamo nema novca za ovo piće koje sada pijemo. Divim se tim sportskim radnicima i kako opstaju bez bilo kakvih sredstava.

Da igraju Dinamo i Crvena zvezda, tko bi pobijedio?

- Jasno sam i javno rekao da ne bih želio da Zvezdu izvučemo u Europi. Ne želim Zvezdu protiv sebe, želim Zvezdu pored sebe. I neka Zvezda napreduje, ja sam njihov navijač i svih klubova s ovih prostora. Utakmica Dinama i Zvezde bila bi neizvjesna, odlučivale bi nijanse.

Govorio je i o kritičarima.

- Puno puta sam pokazao da ne gledam svoj interes nego da podmećem svoja široka leđa za interese Dinama. Mene možete gaziti koliko hoćete, ali kad krenete na Dinamo, ja nemam kočnice i uvijek ću reagirati. Sjećam se kad sam za vrijeme rata putovao u inozemstvo govorio da sam Hrvat. Ljudi nisu imali pojma pa bih rekao da je to bivša Jugoslavija. Znali su za Jugoslaviju, ali su govorili "to su idioti, ubijaju se, kolju se". Ali, kad bismo došli do Šukera i Bobana, onda bi znali o čemu pričamo - rekao je Mamić.