Zekić: Zabranjujem igračima da razmišljaju o ulaznicama i Hajduku, pustite nas na miru

Nakon što su i Gorica i Osijek odradili svoje ovotjedne Kup utakmice i prošli dalje, čeka ih prvenstvo. U subotu od 16 sati u Velikoj Gorici ova dva kluba sastaju se u 14. kolu SuperSport HNL-a. Osijek se nalazi u nizu u tri uzastopne pobjede, novi trener Zoran Zekić može biti zadovoljan svojim, ali i učinkom svoje momčadi.

- Naravno, jako bitna utakmica, moramo biti koncentrirani i puno bolji u nekim detaljima nego što smo sada pa ću ja iskoristiti ovu priliku i moram malo s dečkima popričati. Malo me smeta, već svi su u nekakvom fokusu za tu srijedu, svi nekako zivkaju, gnjave. Ja bih molio ljude da nas puste, najprostije reći na miru, da se koncentriramo na svoj posao, a ne da pričamo o kartama, jer jednostavno mislim da to nije sada vrijeme za to. Opet imamo tih nekakvih detalja u kojima možemo razgovarati i pripremati se najbolje, tako da nadam se da ćemo se koncentrirati protiv jednog jako dobrog protivnika koji u ovoj godini zaista igra odličan nogomet, zapravo onaj nastavak što su imali prošlog proljeća. Ja sam bio sudionik i igrao samo protiv njih, tako da pokazat ćemo sada dečkima sve nekakve njihove kvalitete, pronaći pokoju manu i probati biti što bolji -rekao je Zekić na konferenciji za medije osvrćući se na zaostalu utakmicu trećeg kola koju Osijek igra u srijedu na Opus Areni protiv Hajduka.

- Apeliram na igrače i zabranjujem im da razmišljaju o bilo čemu, nego o utakmici s Goricom. Nitko nema pravo razmišljati o srijedi. Mislim da je to jedino normalno, sve drugo su budalaštine.

No, prije Hajduka ipak je Gorica, momčad koja ima samo dva boda manje od Osijeka i puše za vratom velikoj četvorki na samom vrhu prvenstvene tablice. Susret je najavio i trener turopoljske momčadi Dinko Jeličić.

- Momčad im je u naletu s novim trenerom Zekićem, bit će zahtjevna utakmica, moramo biti u svom najboljem izdanju. Iz dana u dan napredujemo, radimo pomake, uvjeren sam da ćemo protiv Osijeka biti u puno boljem izdanju nego što smo bili protiv Rijeke. Moramo se prilagoditi djelomično s kim god da igramo, tako ćemo i sada s nekim taktičkim dijelom. Osijek ima dobru momčad, potentne igrače, ali i mi se želimo pokazati i dominirati većim dijelom utakmice. Znamo da je Zekić sklon mijenjanju sustava i tijekom utakmice i mi moramo biti spremni za to, on ima velik roster, očekujemo više opcija, nije se lako za to pripremiti. No, imamo i mi stvari s kojima ih možemo iznenaditi - rekao je Jeličić.

Od standardnih vratara HNL-a, najbolji učinak spriječenih golova u odnosu na broj udaraca, ima Ivan Banić. Ove sezone vratar Gorice je među ponajboljima.

- Mogu biti zadovoljan kako to funkcionira ove sezone. Dajem sve od sebe da pomognem momčadi da dođemo do što boljih rezultata.