Zekić: Od kukanja i plakanja samo odeš u negativu. Nisam došao u Osijek biti vatrogasac

Trener Osijeka Zoran Zekić održao je press konferenciju dva dana poslije domaćeg poraza od Hajduka (0:1), u subotu ih od 18:10 čeka Lokomotiva, također na Opus Areni. Zekić je odmah najavio kako će promjena za Lokose biti, bijelo-plavi moraju uzeti sva tri boda poslije drugog poraza u nizu.

- Iskreno, ja sam se nadao da danas nećemo ni imati press konferenciju jer imate puno pitanja, a ja nemam baš odgovora. Neki igrači neće ni danas trenirati pripremat ćemo se s ovime što imamo. Promjena će svakako biti, nešto uzrokovano igrom protiv Hajduka, nešto umorom, nešto zamislima koje imamo. Popričali smo o ovim stvarima koje smo radili loše protiv Hajduka, to smo već i na poluvremenu utakmice prokomentirali, nadam se da ćemo protiv Lokomotive biti pametniji i da ono o čemu pričamo pokazujemo na terenu. Imamo previše utakmica, previše pričamo, a premalo radimo - poručio je Zekić.

- Ispričao sam se zbog naše igre prvo poluvrijeme. Iz ovoga sam grada, bio je pun stadion i naravno da mi ne može biti drago kako smo odigrali. To što nije ispalo onako kako smo pripremali naravno da je moja greška i ne treba od toga bježati. Isto tako neću se previše zamarati komentarima. Treba se napraviti najbolje što se može u datom trenutku, nisam došao ovdje da budem vatrogasac nego da napravim ozbiljan posao. To sam već pokazao da mogu i znam i s podrškom ljudi u klubu to će tako biti - istaknuo je Zekić.

Glasnogovornik Mario Mihić je priopćio kako klub razgovara s policijom i zaštitarskom službom, kako se više ne bi događale situacije da Torcida pali gostujuću tribinu, a domaće navijače se maltretira na ulazima i stadionu.