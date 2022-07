Ždralovi dobivaju moderan stadion vrijedan gotovo 10 milijuna kuna

Nogometni stadion u bjelovarskom prigradskom naselju Ždralovi čija je rekonstrukcija u tijeku, zahvaljujući suradnji Grada Bjelovara i Nogometnog kluba Mladost bit će bogatiji za stotinjak parkirališnih mjesta, rečeno je na tiskovnoj konferenciji u petak.

Navedena parkirališna mjesta neophodna su i za dobivanje uporabne dozvole, a grade se na javnoj površini. Taj posao odradit će Grad Bjelovar kako bi pomogao tamošnjem Klubu koji je investitor radova na obnovi i proširenju stadiona vrijednih oko 8.5 milijuna kuna.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL 14.07.2022., Bjelovar - Grad Bjelovar jedini u Hrvatskoj ima dva predstavnika u jedinstvenoj trecoj nogometnoj ligi, a to su NK Bjelovar i NK Mladost Zdralovi. No, zanimljivo je i to da je Bjelovar jedini grad u Hrvatskoj u kojemu se grade dva stadiona. Novi stadion NK Bjelovara u izgradnji. Photo: Damir Spehar/PIXSELL

„Nogomet nam se preporodio kao sport i svaku pozitivnu sportsku priču jako ćemo podržati. Uskoro će naše Poduzeće za upravljanje športskim objektima preuzeti i objekt u Ždralovima, nabaviti profesionalnu opremu i napraviti dva najbolja travnjaka u krugu 100 kilometara od Bjelovara”, istaknuo je gradonačelnik Hrebak dodavši da je Grad Bjelovar pomogao radu Kluba s 2,5 milijuna kuna tijekom nekoliko godina, što je omogućilo NK Mladosti da sav sponzorski novac usmjeri upravo u gradnju stadiona.

Predsjednik Kluba Renato Radić istaknuo je kako je podrška Grada itekako bitna u takvom projektu te je zadovoljan suradnjom.

Na novom stadionu predviđeno je oko tisuću natkrivenih sjedećih mjesta na tribinama, 400 četvornih metara klupskih prostorija s dvije velike svlačionice s tuševima i sanitarnim čvorom te, među ostalim, novinarska, konferencijska te doping soba.