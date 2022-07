VIDEO Ovakav jedanasterac nikad niste vidjeli, navijači umiru od smijeha na društvenim mrežama

Susret između nigerijskih nogometnih momčadi Remo Starsa and Ijebu Uniteda postao je viralan na društvenim mrežama zbog jednog jedanaesterca koji je izveden.

Naime, u osnovnom dijelu utakmice nije bilo golova pa su pobjednika odlučivali udarci s bijele točke.

Absolutely shamble from remo star fc at the ogun state fa cup final against ijebu United at otunba dipo stadium. This happens as the fa says there is no extra time after playing goalless draw at full time. Instead of forfeiting the match they decided to be playing the penalty out pic.twitter.com/okKV2GxzbT