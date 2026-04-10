Zbog Vuškovića zavladala panika u Hamburgu: Hrvatski dragulj ipak je teže ozlijeđen?

Njemački HSV ovog vikenda očekuje utakmica 29. kola Bundeslige protiv vrlo jakog Stuttgarta, momčadi koja se nalazi na četvrtom mjestu prvenstvene ljestvice. Posevno se momčad iz Hamburga treba bojati napadača Stuttgarta, ponajviše Deniza Undava koji je s 18 golova drugi strijelac prvenstva. Za njega zaustaviti treba im vrlo čvrsta obrana na čelu s hrvatskim reprezentativcem Lukom Vuškovićem.

Međutim, prema pisanju Hamburger Morgenposta Vušković bi tu utakmicu mogao propustiti. 19-godišnji hrvatski reprezentativac dobio je udarac u nogu na treningu u utorak te je osjetio bolove. Prvotno je pokušao nastaviti trenirati, no bol je bila prejaka, a u dogovoru s trenerom propustio je treninge u srijedu i četvrtak kako bi se stigao oporaviti do utakmice u nedjelju.

Problem je nastao kada je Vuškoviću bolno koljeno oteklo, a oteklina nikako da splasne. To znači da ima još dva dana da se oporavi inače neće moći pomoći momčadi. 19-godišnjak u tri godine profesionalne karijere nikada nije imao većih problema s ozljedama, a moguće je i kako su ovi problemi samo kratkotrajni zbog kombinacije neugodnog udarca i umora.

HSV na njegovog poziciji još ima Danieal Elfadila i Nicolasa Capalda te se očekuje da će jedan od njih dvojice zaigrati u nedjelju. Vuškovićev izostanak bi ipak bio jak udarac za HSV buduči da se radi o ponajboljem igraču u momčadi.