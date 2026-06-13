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ZAVIDNO BARATANJE LOPTOM

Nova 'najseksi navijačica' SP-a zapalila internet: Pokazala nevjerojatan potez stražnjicom u crvenom donjem rublju

Yanet Garcia
Instagram
VL
Autor
Mateja Papić
13.06.2026.
u 19:30

Meksička manekenka i televizijska ličnost Yanet Garcia (35) ostavila je nogometne zaljubljenike bez daha videom u kojem demonstrira zavidno baratanje loptom

Svjetsko nogometno prvenstvo još nije ni pošteno utihnulo od prvih uzbuđenja, a s društvenih mreža već stiže kandidatkinja za titulu nove "najseksi navijačice" turnira. Meksička manekenka i televizijska ličnost Yanet Garcia (35) ostavila je nogometne zaljubljenike bez daha videom u kojem demonstrira zavidno baratanje loptom.

Garcia je na svojim profilima objavila video u kojem u crvenom donjem rublju tehnicira i održava loptu u zraku, a potom izvodi nesvakidašnji potez – manevrira loptom i šalje je dalje koristeći vlastitu stražnjicu. Obožavatelji su ovaj trik odmah proglasili prvim "ass passom" (dodavanjem stražnjicom) na društvenim mrežama.

Videozapis objavljen 10. lipnja brzo je postao viralan i privukao golemu pozornost. Yanet Garciju na društvenim mrežama prati više od 13,2 milijuna ljudi, čime nadmašuje većinu nogometaša koji ove godine nastupaju na Svjetskom prvenstvu. Komentari ispod objave odmah su se užarili, a navijači su ostali u potpunom šoku. "Kakva sjajna završnica", napisao je jedan pratitelj, dok je drugi duhovito dodao: "Nikada nisam mislio da ću zavidjeti jednoj nogometnoj lopti." Mnogi su odmah deklarirali svoju navijačku pripadnost porukama: "Od sada navijam za Meksiko!"

Da podsjetimo, Yanet Garcia, rođena u Monterreyju, široj je javnosti poznata kao meksička „djevojka s vremenske prognoze”, no njezina karijera daleko nadilazi televizijske vremenske prognoze. Meksikanka se bavila glumom i modelingom, a pokrenula je i vlastitu modnu akademiju. Pojavila se i u filmu Sharknado 5: Global Swarming.

Također, ovo joj nije prvi put da tijekom velikih nogometnih natjecanja privlači golemu pozornost javnosti. Tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine postala je viralni hit nakon što se u televizijskom programu pojavila u dresu meksičke reprezentacije te sudjelovala u neobičnom ritualu za sreću uoči utakmica Meksika. Kolege su je tada, u šaljivom tonu, lagano udarali po stražnjici vjerujući da će to pomoći momčadi.

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Yanet Garcia Svjetsko nogometno prvenstvno

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