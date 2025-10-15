Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Fibin Europa kup

Cedevita Junior svoju europsku priču započela visokom pobjedom nad Pelisterom

Autor
Dražen Brajdić
15.10.2025.
u 21:23

U pobjedi nad bitoljskim Pelisterom (94:76) vidjeli smo brzu i lepršavu igru cedevitaša a dobar je osjećaj bio vidjeti da su dvoznamenkasti bili mladi hrvatski igrači Noa Zemljić (14 koševa) i Niko Šare (12 koševa)

Košarkaši Cedevite Junior na uvjerljiv su način započeli natjecanje u svojoj skupni Fibina Europakupa. I bez važnog igrača kao što je atletični centar Ivan Karačić, u prvom ovogodišnjem nastupu u Europi cedevitaši su pobijedili makedonski Pelister s 94:76.

Trener gostujuće momčadi Borče Daskalovski zarana je sjeo na klupu shvativši da je ovo za njega izgubljena bitka pa se nije previše sekirao niti oko krajnjeg minusa. A on je po goste mogao biti i pogubniji jer je minus njegove momčadi još u 39. minuti, nakon 14. koša vižljastog Zemljića, izgledao još lošije (69:92).

A s obzirom da je riječ o natjecanju po skupinama iz kojih prva dva idu dalje može se dogoditi, ako dođe do zatvaranja krugova, da je svaki koš bitan.

Osim Noe Zemljića, dvoznamenkasti su bili još i mladi razigravač Niko Šare (12 koševa), krilo Lukša Buljević te trojica Amerikanaca. Ovaj put najefikasniji je bio razigravač Corey Allen-Williams (18 koševa), krilni-centar Clarence Daniesl bio je najbolji skakač sastava (16 koševa, devet skokova) a statistika je kazala da je igru najveće vrijednosti imao bek-šuter Jordan Gainey (14 koševa, pet skokova, četiri asistencije i tri osvojene lopte).

Kod gostiju iz Bitolja, prednjačio je Langston Jake Wilson (17 koševa, 12 skokova - pet napadačkih) a vrlo dobar šuterski učinak imao je Andrej Mitrevski (16 koševa uz šut iz igre za 83 posto).

U drugoj utakmici skupine D slovačka Prievidza nadigrala je ciparski Keravnos (82:68) i prvi je dojam da će Cedevita imati lijepu priliku plasirati se na sljedeću razinu ovog natjecanja.

Podsjećamo, Prievidza je momčad koja se u kvalifikacijama za Fibin Europa kup našla na putu Cibone ali se slovački klub plasirao kao sretni gubitnik (lucky loser).

A Cibona sfvoju prvu utakmicu u skupini igra večeras (18.30) sa suparnikom koji također dolaz s juga bivše SFRJ a to je prizrenski Bashkimi, najstariji klub na Kosovu, koji u Zagreb stiže s pet Amerikanaca. Ali i s Janom Palokajem, nekadašnjim juniorom danas nepostojećeg KK Zagreb.
Ključne riječi
Fiba Europe kup Pelister Cedevita Junior košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još