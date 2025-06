Šef Milana otkrio tajni razgovor s Modrićem: 'To je bilo njegovo prvo pitanje'

Hrvatski kapetan Luka Modrić (39) nalazi se pred novim izazovom u karijeri. Nakon završetka nastupa na Svjetskom klupskom prvenstvu, u kojem će posljednji put nositi dres Real Madrida, sve je izglednije da će se preseliti u redove Milana. Modriću ovog ljeta istječe ugovor s Kraljevskim klubom, a Real Madrid odlučio je da ga neće produžiti. Tako bi legendarni veznjak mogao zaigrati u Serie A, za klub koji mu je bio posebno drag još iz djetinjstva.

O mogućem dolasku Modrića u crveno-crni dres oglasio se novi sportski direktor Milana, Igli Tare, koji s trenerom Allegrijem priprema ambiciozan projekt: "Želimo Modrića u Milanu. Potrebni su nam iskusni vođe, a Luka je upravo takav profil. Razgovarao sam s njim i mogu reći da i dalje ima veliku strast za natjecanjem na vrhunskoj razini. Njegov dolazak bio bi od velike važnosti za našu momčad, posebno jer tražimo lidera kakav je on. Radimo na tome."

Tare je dodatno otkrio kako Modrića zanima natjecateljska perspektiva kluba: "Pitao me hoćemo li biti konkurentni. Osvojio je šest Liga prvaka i odmah želi voditi tim. To je važno zbog toga što će prenijeti na momčad u smislu mentaliteta, vodstva i profesionalnosti. To što je navijač Milana čini ovu priču još uzbudljivijom."

Prema pisanju Gazzette dello Sport, dogovor je praktički gotov, a formalna potvrda dolaska Modrića očekuje se odmah po njegovu povratku sa Svjetskog klupskog prvenstva: "Dolazak Modrića gotovo je dogovoren, a službena potvrda očekuje se nakon njegovog povratka sa Svjetskog klupskog prvenstva", navodi talijanski sportski dnevnik.

Milan je ovog ljeta ostao bez nekoliko ključnih igrača. Reijnders je prešao u Manchester City, a Theo Hernandez otišao je u Saudijsku Arabiju. Ipak, uz Modrića, planira se još pojačanja. U tijeku su pregovori s Granitom Xhakom iz Bayera Leverkusena, a postoji i mogućnost dolaska Dušana Vlahovića.

Jedna od prednosti za Modrića u novoj sezoni mogla bi biti činjenica da Milan neće igrati europska natjecanja, što znači manji broj utakmica i više fokusa na Serie A. Allegri, povratnik na klupu Rossonera, posljednji je put osvojio Scudetto s Milanom 2011. godine, a kasnije dominirao s Juventusom. Iako je prošla sezona bila razočaravajuća, s iskusnim trenerom i dolaskom igrača poput Modrića, Milan bi mogao biti ozbiljan kandidat za naslov.