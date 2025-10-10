Naši Portali
na rubu

Zastrašujuća priča svjetske prvakinje, uhodio ju dvije godine i zvao 200 puta: 'Uvijek sam gledala preko ramena'

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
10.10.2025.
u 18:33

Nakon što je počinitelj uhvaćen na djelu, dobio je zabranu prilaska švedskoj sportašici, no ona nije urodila plodom. On je ostao uvjeren kako je u ljubavnoj vezi s 26-godišnjom Karlsson.

Frida Karlsson, 26-godišnja svjetska prvakinja u skijaškom trčanju, posljednje dvije godine proživljavala je pravu životnu dramu. Još od jeseni 2023. bila je žrtva uhođenja, a počinitelj je navodno 64-godišnji muškarac. On ju, prema pisanju Bilda, zvao preko 200 puta, a često je primala i poruke sa svojim fotografijama koje nije sama snimila.

Spomenuti 64-godišnjak je i nekoliko puta viđen pred njenom kućom, a navodno ju je pokušao slijediti i na godišnjem odmoru na Tenerifima. Karlsson je cijelu istinu iznijela u razgovoru sa švedskim Expressenom 

- Odrastala sam u zaštićenom okruženju, nikad nisam zaključavala auto ni kuću. Ali ovih je dana moja mala zaštitna barijera oštećena. Osjećala sam se nesigurno kod kuće, uvijek sam gledala preko ramena. Za mene je najvažnije da mogu reći što mislim. Mogu se samo nadati da ima nešto o čemu će razmisliti. Ostalo prepuštam pravnom sustavu. I nadam se da će dobiti kaznu koju zaslužuje.

Nakon što je počinitelj uhvaćen na djelu, dobio je zabranu prilaska švedskoj sportašici, no ona nije urodila plodom. On je ostao uvjeren kako je u ljubavnoj vezi s 26-godišnjom Karlsson. Počinitelj je osuđen u ožujku ove godine, a odlučeno je da neće služiti zatvorsku kaznu kako je tužiteljstvo tražilo. Karlsson je iz cijelog slučaja dobila samo kompenzaciju od 3 650 eura.

Švešanka u karijeri ima čak 13 medalja sa svjetskih prvenstava (tri zlatne, pet srebrnih i pet brončanih) te jednu olimpijsku broncu.

Ključne riječi
Skijaško trčanje uhođenje

