Zaslužuje li Modrić novi ugovor? Ugledni stručnjak poslao jasnu poruku čelnicima Reala

Španjolski mediji nadmeću se koji će ljepše pisati o Luki Modriću. Za manje od dva mjeseca kapetan naše reprezentacije navršit će 35 godina, a igra kao mladić u najboljim godinama.

I kad je Real bio u nekoj krizi, onda su Luku već selili u druge klubove, no sada su opet, po tko zna koji put, okrenuli priču i sada zazivaju čelnike Reala da Luki što prije ponude novi ugovor. Naime, sadašnji mu vrijedi još godinu dana, ali Španjolci drže da on još može puno toga dati madridskom gigantu.

Natjecanje u hvalospjevima

Povod za ovakve hvalospjeve Modriću njegova je partija protiv Granade, u ponedjeljak navečer je odigrao sjajnu utakmicu, pokrenuo je akciju za prvi gol, pa onda izravno asistirao Benzemi za drugi. Real je tako stigao na korak do novog naslova prvaka, mogao bi to postati već u sljedećem kolu kada igra kod kuće s Villarrealom.

No, to gostovanje kod Granade bilo je izuzetno važno, tamo je puno velikih klubova gubilo bodove i ova 2:1 pobjeda Reala zapravo ozbiljno gasi nade Barcelone da ipak može uhvatiti naslov prvaka. Od nastavka prvenstva nakon korona stanke, Real je nanizao svih devet pobjeda, a upravo su Luku Modrića označili kao ključnog čovjeka takve sjajne završnice Reala.

– Svi, pa tako i ja, vidimo izvanrednog Luku, igra s nevjerojatnom lakoćom. I jako mi se sviđa što sad puno više puca prema suparničkim vratima, puno više nego prije godinu ili dvije dana. No, ono što posebno oduševljava je kako igra i defenzivu, uzima lopte bez prekršaja što samo svjedoči kako dobro čita igra.

Zidane ga je pomaknuo prema naprijed i to je jako dobro za Luku. Uz to, Zidane dosta rotira igrače, Real mi djeluje puno svježije i moćnije od Barcelone i jako je blizu osvajanju naslova prvaka – kazao nam je iskusni trener Sergije Krešić koji je osim Hajduka vodio brojne španjolske klubove.

– I sad sam u Španjolskoj, eto me u Marbelli. I ovdje su zbog korone već neko vrijeme obvezne maske, a uz to je strašno vruće. Mislili smo ići u Hrvatsku, ali teško je naći dobru zrakoplovnu vezu i nema zbog svih opasnosti koje vrebaju potrebe riskirati, tako da ovog ljeta očito neću u Hrvatsku – pričao nam je Krešić i vratio se na Luku:

– Toliko je lijepih riječi izrečeno o njemu ovdje u Španjolskoj, ne samo sada zbog ove zadnje utakmice s Granadom. Ljudi ga ovdje izuzetno cijene, pa i ja sam ponosan jer, kamo god dođem, svi me pitaju o Modriću. I koliko god je zvijezda, on i dalje fenomenalno radi na terenu.

Iako će mu sad 35 godina, vidimo da španjolski mediji ‘tjeraju’ Real da mu ponudi novi ugovor. Doduše, ovaj aktualni mu traje još godinu dana, ali očito bi ga još rado gledali u Madridu.

– Nije uobičajeno da Real nudi novi ugovor igraču s 35 godina i ne znam kako razmišljaju, ali nije nemoguće da se to dogodi. Dobro, ako ga budu željeli još zadržati, to sigurno neće biti ugovor na dvije, tri godine, ali i oni su svjesni kakav je to igrač, u svakom je slučaju jedan od njihovih najvažnijih, ključnih igrača.

Pa kad pogledate tu utakmicu u ponedjeljak, kako lakoćom oduzima lopte, kako ima točan pas, kako uvijek ima ideju i rješenje. I nakon svega mogu reći da bi bila greška Reala da ga ne ostavi iako se puno govorilo o tome da će otići – zaključio je Krešić.

Dobra vijest i za Dalića

Epidemija koja je zadesila svijet promijenila je i kalendare sportskih natjecanja, pa tako i nogometa. Euro koji se trebao igrati odgođen je za godinu dana, naš Luka bit će stariji za tu godinu, ali ostane li na ovakvoj razini, onda će i za tih godinu dana Zlatko Dalić moći mirno spavati. Jer, Luka i sad igra u Realu na najvišoj razini.

– Hrvat se vratio na svoju superiornu razinu i odigrao blistavu partiju. Možda to nije na razini Zlatne lopte, ali je blizu toga. Njegova završnica sezone je senzacionalna i nedvojbeno je jedan od arhitekata Realovog niza od devet pobjeda zaredom. Lukita igra kao nekada i usprkos tome što je sredina srpnja, on je fizički u sjajnom stanju, pravi motor – piše među ostalim Marca koja ga je za utakmicu s Granadom ocijenila najvećom ocjenom.

– Još samo dvije utakmice – napisao je Luka na Instagramu, a komentar Karima Benzeme dovoljno govori:

– Fenomeno!

Istina, Luka je fenomen i samo neka traje.