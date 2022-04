Zarađivat će više i od Ronalda, ali nije tu zbog novca: Došao je osvetiti svojeg oca

Najtraženiji napadač u svijetu Erling Braut Haaland (21) nakon mnogih ponuda i opcija odlučio je gdje će nastaviti svoju vrhunsku nogometnu karijeru. Njegov izbor je na kraju bio onaj koji se najviše očekivao, budući da je prema britanskom Daily Mailu Norvežanin već dogovorio osobne uvjete s engleskim prvakom Manhcester Cityjem.

Prema tim osobnim uvjetima Haaland bi na Etihadu trebao zarađivati oko 650 tisuća eura tjedno, čime bi pretekao plaću Cristiana Ronalda u Manchester Unitedu (600 tisuća) i tako postao uvjerljivo najplaćeniji nogometaš najpopularnije lige na svijetu, engleske Premier lige. Ne bi Haaland bio samo trenutno najplaćeniji nogometaš današnjice na Otoku, nego i u povijesti Premier lige.

Jedino što je preostalo za kompletiranje posla je dogovor između Manchester Cityja i Haalandovog trenutnog kluba, Borussije Dortmund. Međutim, taj dio posla ne bi trebao biti previše problematičan budući da Dortmund u ugovoru s Haalandom ima otkupnu klauzulu te žuto-crni neće moći ništa napraviti ako ju ponajbolja engleska momčad aktivira, a budući da je ta otkupna klauzula na 75 milijuna eura, taj novac neće biti problem šeicima iz Emirata. Kad za Jacka Grealisha možete izdvojiti 118 milijuna eura, 75 se za zvijer poput Haalanda čini kao prava sića.

Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS Soccer Football - Bundesliga - Borussia Dortmund v VfL Wolfsburg - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - April 16, 2022 Borussia Dortmund's Erling Braut Haaland celebrates scoring their sixth goal REUTERS/Thilo Schmuelgen DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. Photo: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Borussia Dortmund bila je sklonija ponudi Real Madrida koji je htio dovesti Norvežanina idućeg ljeta jer iduće godine se Halandova otkupna klauzula povećava sa 75 na 120 milijuna eura. Ipak, sjajni golgeter želi otići što prije te postoji vrlo dobar razlog zašto je Haaland odabrao baš City.

Naime, Erling Braut je rođen u Leedsu i kao dijete je odrastao u Manchesteru dok je njegov otac Alf-Inge Haaland (na fotografiji ispod) nosio boje prvo Leedsa, pa zatim baš Manchester Cityja. To je bio jedan potpuno drukčiji City od današnjeg, građani su u tom periodu većinom kotirali na sredini ljestvice Premier lige, no jednu je sezonu Alf-Inge odigrao u Cityju i u Championshipu, drugom razredu engleskog nogometa. Vrlo vjerojatno već svi znate priču o završetku karijere Haalandovog oca, famoznu priču s manchesterskog derbija.

Foto: Ralf Ibing/DPA firo: 17.08.2021, Fuvuball, 2nd Bundesliga, season 2021/2022, SUPERCUP, BVB, Borussia Dortmund - FC Bayern Mvºnchen Portrait Alf-Inge Haaland father of Erling. /DPA/PIXSELL

U travnju 2001. godine kapetan Manchester Uniteda Roy Keane je brutalno stopalom uletio u Haalandovo koljeno za što je dobio crveni karton, pet tisuća funti kazne i tri utakmice suspenzije. Bio je to jedan od najstrašnijih startova u povijesti nogometa, a Haaland se vidno gadno ozlijedio. Godinu kasnije Keane je objavio svoju autobiografiju u kojoj je jasno utvrđeno da je napad na Haalanda bio potpuno namjeran, planiran i kalkuliran jer Keane nije podnosio što ga je Haaland kritizirao na jednoj utakmici 3.5 godine prije incidenta. Zbog toga je Keane dobio još 150 tisuća eura kazne te pet dodatnih utakmica suspenzije jer je "ozloglasio nogomet kao sport".

Nakon te ozljede stariji Haaland se pokušavao vratiti nogometu, odigravši još nekoliko utakmica u kojima je za City ušao s klupe, ali posljedice ozljede su bile preteške i 2003. godine je Alf-Inge Haaland zbog namjernog starta Roya Keanea morao prekinuti svoju profesionalnu nogometnu karijeru. Ozljeda zbog koje je morao prekinuti karijeru je bila vezana za lijevo koljeno, a Keane je ozlijedio njegovo desno, no bez obzira na to Keaneov start je utjecao na to da se Alf-Inge podsvjesno više oslanja na lijevu nogu, što je dovelo do problema i preuranjenog kraja karijere (završio karijeru s 30 godina).

Foto: NTB/REUTERS Soccer Football - International Friendly - Norway v Armenia - Ullevaal Stadion, Oslo, Norway - March 29, 2022 Norway's Erling Braut Haaland celebrates scoring their first goal with teammates Stian Lysberg Solum/NTB via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY. Photo: NTB/REUTERS

Misija Erlinga Brauta Haalanda je u jednom smislu i osvetiti svojeg oca. Ne nekim grubim startom ili problemima, već jednostavno fantastičnim igrama na terenu. U jednom navratu 21-godišnjak je izjavio da bi mu Man. City bio favorit za idući klub zbog grada u kojem se naviknuo živjeti, ali i zbog želje da svoje prezime i prezime svojeg oca maksimalno pokaže u dobrom svjetlu te tako osvjetla obraz i očeve karijere. I Haalandovom ocu bi to sigurno bila velika mentalna pobjeda nakon 19 godina patnje zbog uništene karijere.

Treba istaknuti da su jedan od najpoznatijih nogometnih menadžera Mino Raiola te baš Haalandov otac Alf-inge bili glavni akteri u dogovaranju osobnih uvjeta s Manchester Cityjem. Bit će to sigurno jedan od najunosnijih poslova današnjice, možda ne toliko zbog same cifre transfera (75 mil €), nego više zbog cjelokupnog tretmana (plaća, uvjeti), koji će Haalandu biti astronomski visok.

Foto: Ralf Ibing/DPA firo : April 16, 2022, Fuvuball, 1st Bundesliga, season 2021/2022, BVB, Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 6: 1 Erling HAALAND, BVB versus ROUSSILLON and BROOKS Photo: Ralf Ibing/DPA

Za kraj podsjetimo samo zašto je Haaland toliko tražen i cijenjen u svjetskom nogometu. Uvjerljvo najvažnija stavka kod igrača poput Haalanda su golovi, a kad vidimo da ih je u Borussiji postigao 82 u 85 nastupa, u Salzburgu 29 golova u 27 utakmica, te u Norveškoj 15 u 17 nastupa, teško je smatrati ovaj potez Man. Cityja bilo čime drugim nego punim pogotkom.