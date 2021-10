Zaradio 16 milijuna dolara, bio je na vrhu, a onda se opet odao porocima i sada je uhićen

Iza bivše NBA zvijezde Delontea Westa (37) tužna je priča jer je nakon sportske karijere propao i završio kao beskućnik i ovisnik. Ovaj bivši NBA košarkaš svojedobno je snimljen u Dallasu kako doslovno prosi na ulici za hranu.

Riječ je o čovjeku s impresivnom košarkaškom karijerom iza sebe, igrao je u Bostonu, Dallasu i Clevelandu, gdje je bio suigrač LeBronu Jamesu. U karijeri je zaradio 16 milijuna dolara.

Foto: RON JENKINS/Newscom/PIXSELL Delonte West, then a shooting guard with the Dallas Mavericks, talks with the media following practice in Oklahoma City, Okla., Sunday, April 29, 2012. (Ron Jenkins/Fort Worth Star-Telegram/TNS) Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

No, nesretnom Westu dijagnosticiran je bipolarni poremećaj, odao se porocima, spiskao novac i život mu se sasvim raspao. Bio je beskućnik i ovisnik o drogama. U siječnju je snimljen kako sudjeluje u uličnoj tučnjavi, a kada ga je jedan navijač pitao je li on bivša NBA zvijezda, West je odgovorio:

– Više nisam u tom životu.

Stvari su mu bile krenule nabolje kada je za ovu tužnu priču čuo Mark Cuban, vlasnik Dallasa i nekadašnji Westov šef. Cuban ga je doslovno pronašao na ulici, smjestio u hotel te ga nagovorio da se prijavi u kliniku za liječenje ovisnosti na Floridi. West se na kraju zaposlio u toj klinici.

Delonte West was arrested Tuesday night after an encounter with Boynton Beach police, per @WPTV



West faces charges of resisting an officer without violence, disorderly intoxication and having an open container. pic.twitter.com/8Vag8q8A3X — NBA Central (@TheNBACentral) October 20, 2021

"Dame i gospodo, predstavljam vam Delontea Westa. Čeka nas još dugačak, dugačak put, ali je napravio prve korake i podijelio ih sa svima vama za vašu ljubav i podršku", poručio je jednom prilikom Cuban uz fotografiju na kojoj s Westom jaše konje. A američki novinar Shams Charania otkrio je da je vlasnik Dallasa spojio Westa s njegovom majkom te da su u stalnom kontaktu. Obitelj je ranije dignula ruke od bivšeg košarkaša zbog toga što je bio narkoman.

Nažalost, Washington Post piše kako se West opet odao porocima. Naime, policija na Floridi uhitila ga je prije dva dana dok je pijan udarao po vratima i derao se po ulici. Što je najgore, to bila vrata od policijske postaje. Uz to se opirao uhićenju te je mumljao dok su policajci pokušali razgovarati s njim. U ruci je imao bocu piva i votke, a pustili su ga nakon što se otrijeznio.