Hrvat u SAD-u dobio veliko priznanje, ove će pamtiti cijeli svoj život

Petar Musa (28) proživljava možda i najbolje trenutke svoje nogometne karijere. Na početku nove MLS sezone briljira u svom Dallasu, bio je zapažen i u reprezentaciji na nedavnim prijateljskim utakmicama i gotovo sigurno će narednog ljeta biti jedan od putnika na Svjetsko prvenstvo.

Po povratku s reprezentativne stanke Musin Dallas pobijedio je na gostovanju u Washingtonu s 4:0, a u sudačkoj nadoknadi u strijelce se upisao i naš Musa. Bio mu je to sedmi pogodak u šestom ovosezonskom nastupu i trenutačno je vodeći strijelac lige. Doduše, dijeli to mjesto sa Samom Surridgeom iz Nashvillea. Spomenimo da mu u leđa s pet pogodaka gleda i jedan od najboljih svih vremena - Leo Messi.

Zbog njegovih odličnih igara njegov klub odlučio mu je čestitati na poseban način, pa je na društvenim mrežama stavio objavu na hrvatskom jeziku.

Najbolji napadač u MLS-u 🇭🇷 pic.twitter.com/TRRHVUNBgQ — FC Dallas (@FCDallas) April 5, 2026

"Najbolji napadač u MLS-u", napisao je Dallas te uz to stavio emotikon naše zastave.

Velika je to čast za Petra Musu i priznanje za sav rad i trud koji je uložio da bi došao na ovu razinu. Biti stranac u nečijoj zemlji i onda dobiti ovakvo priznanje, zasigurno mora biti nešto posebno. Vjerujemo da će Musa to pamtiti cijeli život.