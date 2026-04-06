Sve mu je krenulo

Hrvat u SAD-u dobio veliko priznanje, ove će pamtiti cijeli svoj život

Zagreb: Okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hrvoje Delač
06.04.2026.
u 14:52

Biti stranac u nečijoj zemlji i onda dobiti ovakvo priznanje, zasigurno mora biti nešto posebno. Vjerujemo da će Musa to pamtiti cijeli život.

Petar Musa (28) proživljava možda i najbolje trenutke svoje nogometne karijere. Na početku nove MLS sezone briljira u svom Dallasu, bio je zapažen i u reprezentaciji na nedavnim prijateljskim utakmicama i gotovo sigurno će narednog ljeta biti jedan od putnika na Svjetsko prvenstvo.

Po povratku s reprezentativne stanke Musin Dallas pobijedio je na gostovanju u Washingtonu s 4:0, a u sudačkoj nadoknadi u strijelce se upisao i naš Musa. Bio mu je to sedmi pogodak u šestom ovosezonskom nastupu i trenutačno je vodeći strijelac lige. Doduše, dijeli to mjesto sa Samom Surridgeom iz Nashvillea. Spomenimo da mu u leđa s pet pogodaka gleda i jedan od najboljih svih vremena - Leo Messi.

Zbog njegovih odličnih igara njegov klub odlučio mu je čestitati na poseban način, pa je na društvenim mrežama stavio objavu na hrvatskom jeziku.

"Najbolji napadač u MLS-u", napisao je Dallas te uz to stavio emotikon naše zastave.

Velika je to čast za Petra Musu i priznanje za sav rad i trud koji je uložio da bi došao na ovu razinu. Biti stranac u nečijoj zemlji i onda dobiti ovakvo priznanje, zasigurno mora biti nešto posebno. Vjerujemo da će Musa to pamtiti cijeli život.
