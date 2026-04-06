Slomio bedrenu kost, probio pluća i imao krvarenje u mozgu: 'Utrke me čine živim, vratit ću se'

Danski speedway vozač Tobias Thomsen doživio je stravičan sudar na samom otvaranju sezone u Velikoj Britaniji. Bio je to početak sezone, utrka BSN serije na stazi Wimborne Road ispunjenoj do posljednjeg mjesta. Zvuk moćnih motora bez kočnica parao je zrak, miris metanola budio je sva osjetila, a napetost se mogla rezati nožem. Za danskoga vozača Tobiasa Thomsena večer je trebala biti posebna. Nakon dvije trofejne sezone i pet osvojenih naslova s timom Poole Pirates, debitirao je za svoje nove poslodavce, Plymouth Gladiatorse. Ironično, prva utrka vozila se upravo protiv njegova bivšeg kluba.

No, umjesto sportskog uzbuđenja, već u prvoj vožnji večeri dogodio se trenutak koji je zaledio krv u žilama tisuća navijača. U prvom krugu, Thomsen se u punoj brzini na stražnjem pravcu zapleo s vozačem Poolea, Richardom Lawsonom. Izgubivši kontrolu, oba su vozača katapultirana sa svojih motocikala i svom silinom su udarila u zračnu ogradu pokraj staze. Zvuk lomljave metala i plastike, a zatim muk koji je uslijedio, nagovijestili su tragediju.

Utrka je odmah prekinuta, a tišina koja je zavladala tribinama bila je zaglušujuća, prekidana tek nervoznim šapatom i zvukom sirena hitne pomoći. Dok se Lawson, vidno potresen i uz pomoć liječnika, uspio pridići i šepajući vratiti u boks, Thomsen je ostao nepomično ležati na stazi. Liječničke ekipe provele su dugih, predugih sat vremena pružajući mu pomoć na licu mjesta, a svaki trenutak te napete intervencije bio je ispunjen neizvjesnošću. Lica navijača i članova timova bila su skamenjena od brige. Prema prvim informacijama, Danac je bio pri svijesti i komunicirao je s bolničarima, što je donijelo tračak olakšanja, no težina njegovih ozljeda bila je očita. Hitno je prevezen u bolnicu u Pooleu, a sastanak je nastavljen u sjeni teške nesreće, s mislima svih prisutnih usmjerenim prema njegovu oporavku.

Nekoliko dana kasnije, iz bolničkog kreveta, oglasio se i sam Thomsen, potvrdivši crne slutnje. Popis njegovih ozljeda bio je zastrašujuć i svjedočio je o brutalnoj sili udarca koji je pretrpio.

- Imam slomljenu bedrenu kost i ugrađena mi je titanijska šipka od koljena do kuka kako bi je stabilizirala, započeo je svoju poruku na Facebooku, opisujući operaciju koja mu je spasila nogu. No, to je bio tek početak razornih posljedica.

- Na licu, oko oka, imam tri manja prijeloma kostiju, koja srećom ne zahtijevaju operaciju. Uz to, slomio sam tri rebra i probušeno mi je plućno krilo.

Kao da sve to nije bilo dovoljno, liječnici su dijagnosticirali i manje krvarenje u mozgu, za koje su mu, kako je sam napisao, rekli da "nije ništa ozbiljno".

Čim su čuli strašne vijesti, njegova zaručnica i mali sinovi sjeli su na prvi let iz Danske za Englesku kako bi bili uz njega u najtežim trenucima, pružajući mu podršku koja mu je bila prijeko potrebna. Kao samostalni, "freelance" vozač, Thomsen je ostao bez ikakvih prihoda tijekom dugog i neizvjesnog oporavka, što je financijski ugrozilo egzistenciju njegove obitelji.

Iako je njegova karijera, a umalo i život, visjela o koncu, ni u jednom trenutku nije upro prstom u Richarda Lawsona, vozača s kojim se sudario.

- Stvarno sam mislio da u tom trenutku imam sve pod kontrolom. Ali teško je izbjeći udarac s leđa - objasnio je u svojoj izjavi iz bolnice.

- Ovo je trkaća nesreća i ne zamjeram Lawsonu. Znam da se ovakve stvari mogu dogoditi.

Unatoč teškim ozljedama i traumi koju je proživio, duh borca u Tobiasu Thomsenu nije bio slomljen. Naprotiv, iz bolničkog kreveta poslao je poruku koja je nadahnula sve koji su je pročitali. Njegova strast prema sportu koji ga je umalo koštao života bila je jača od straha i boli.

- Još nisam siguran što će se dalje događati. Dat ću sve od sebe da se vratim u formu i vidjet ću kamo će me to odvesti u budućnosti - napisao je, ne ostavljajući ni trunke sumnje u svoje namjere.

- Želim se ponovno utrkivati jer me to čini sretnim i osjećam se živim.

Tragedija koja je zadesila danskog vozača ujedinila je cijelu speedway zajednicu. Njegov novi klub, Plymouth Gladiators, odmah je stao uz svog vozača, naglasivši da je fokus isključivo na njegovu oporavku. Poruke podrške stizale su sa svih strana, a dirljivu poruku poslao je i menadžer njegova bivšeg kluba Poole Pirates, Neil Middleditch.

- Glavne misli idu mom starom prijatelju Tobyju, želim mu potpun i brz oporavak nakon užasnog sudara - poručio je Middleditch.

Svjesni teške financijske situacije u kojoj se Thomsen našao kao profesionalac bez primanja, navijači su pokazali veliko srce. U organiziranoj akciji prikupljanja sredstava, na stazi je prikupljeno gotovo 1400 funti, odnosno oko 1600 eura, kako bi se pomoglo njemu, njegovoj obitelji te pokrili troškovi popravka uništenog motocikla.