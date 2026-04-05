Od frizerke iz sjene do svjetske senzacije: Protiv bolesti, hejtera i predrasuda ispisala povijest jednim savršenim hicem

Kada je 17. prosinca 2019. godine strelica Fallon Sherrock, teška 23 grama s ružičastim vrhom, pogodila polje dvostrukog broja 18, uletjela je ravno u povijesne knjige. Bivša frizerka iz Milton Keynesa, tada 25-godišnjakinja, postala je prva žena koja je pobijedila muškarca na PDC Svjetskom prvenstvu u pikadu. Naslovnice New York Timesa vrištale su "Žena po prvi put pobijedila muškarca na Svjetskom prvenstvu", a na društvenim mrežama oglasile su se ikone poput teniske legende Billie Jean King, koja ju je nazvala predvodnicom promjena, i glumice Sarah Jessice Parker, koja je napisala da je "ispisala povijest i zaustavila nam srca dok smo gledali u čudu i strahopoštovanju". U bučnoj londonskoj dvorani Alexandra Palace, ispunjenoj ekstatičnim navijačima, rođena je "Kraljica Palače".

Odrasla je u obitelji zaljubljenoj u pikado - njezini roditelji, Sue i Steve, natjecali su se na okružnoj razini, a sestra blizanka Felicia također je talentirana igračica. Ipak, Fallon je sportu prišla relativno kasno, tek sa 17 godina, nakon što je odlučila odgoditi studij forenzike kako bi se, uz posao frizerke, posvetila strelicama. Svojom pojavom - vitka, duge plave kose, s dioptrijskim naočalama koje nosi zbog kratkovidnosti - odudarala je od stereotipne slike pikado igrača. U svijetu koji se tradicionalno povezuje s pivom, bradama i opuštenom atmosferom pubova, ona je bila anomalija. Zbog kronične bolesti bubrega potpuni je apstinent i tijekom mečeva neprestano pije vodu, što je dodatno naglašavalo njezinu različitost.

Nekoliko godina prije povijesnog uspjeha, nakon što je 2014. rodila sina Roryja, dijagnosticirana joj je teška bolest bubrega. Njezin imunološki sustav počeo je napadati vlastite organe, a agresivna terapija lijekovima uzrokovala je drastične nuspojave. Lice joj je počelo oticati, stanje poznato kao "moon face", što ju je pretvorilo u metu okrutnog zlostavljanja na društvenim mrežama. Dok se borila s teškom dijagnozom i kao samohrana majka skrbila o sinu kojem je dijagnosticiran autizam, anonimni trolovi ismijavali su njezin izgled.

- Govorili su mi da sam debela, da izgledam kao muškarac. Bilo je užasno - priznala je.

No, umjesto da je slome, ti su je napadi samo ojačali.

- To me samo učinilo odlučnijom da im pokažem. Mislila sam si: ‘Dobro, vaš život je očito dosadan. Nećete moj učiniti takvim, jer vam to neće uspjeti.

Nakon što je na Svjetskom prvenstvu 2019. svladala Teda Evettsa, Sherrock nije stala. U drugom je kolu, na opće zaprepaštenje, izbacila i 11. igrača svijeta, Mensura Suljovića, dokazavši da njezin prvi trijumf nije bio slučajan. Slava koja je uslijedila bila je eksplozivna i neočekivana. Odjednom je postala globalni simbol, a pozivi za gostovanja u televizijskim emisijama, intervjui i sponzorske ponude stizali su sa svih strana. Žena koja je priznala da je previše sramežljiva da se gugla iz straha što bi mogla pročitati, morala je preko noći naučiti plivati u dubokim vodama svjetske slave. U srcu te medijske oluje, ostala je skromna, uvijek ističući kako sve što radi, radi kako bi osigurala bolju budućnost za svog sina.

- On je moj obožavatelj broj jedan. Kada vježbam, moram postaviti malu ploču pokraj svoje jer i on želi bacati strelice

Ono što Fallon Sherrock čini sportskim fenomenom jest njezina nevjerojatna transformacija pod svjetlima reflektora. Izvan velikih pozornica, na manjim, takozvanim "floor" turnirima koji čine okosnicu profesionalne sezone, njezini su rezultati solidni, ali rijetko elitni. No, kada stane na veliku pozornicu, pred tisućama navijača i milijunskim televizijskim auditorijem, ona postaje potpuno druga igračica. Njezina koncentracija postaje laserski precizna, a prosjeci bacanja rastu do razine najboljih svjetskih igrača. Sama ne može objasniti tu transformaciju.

- Kada sam na pozornici, iako su ondje kamere i milijuni ljudi koji me gledaju, osjećam se kao da sam... daleko od svih. Postoji toliko prostora. Nitko me ne može dohvatiti. Ne razumijem to - izjavila je.

Ta njezina sposobnost da u ključnim trenucima odigra najbolje partije postala je njezin zaštitni znak. Dokazala je to ponovno 2021. na Grand Slamu, kada je u odlučujućem meču protiv Gabriela Clemensa izvela nevjerojatan izlaz sa 170 bodova - najviši mogući u pikadu - kako bi osigurala pobjedu i postala prva žena koja je stigla do četvrtfinala velikog mješovitog turnira.

Godine 2022. osvojila je inauguralni Women’s World Matchplay, a 2023. postala je prva žena koja je u televizijskom prijenosu bacila "savršenu igru" od devet strelica, dok joj je za doprinos sportu dodijeljen i Red Britanskog Carstva. Postala je jedna od najprepoznatljivijih i najplaćenijih osoba u svijetu pikada, dokazavši da je njezin proboj otvorio vrata za sve žene u sportu. No, njezina najveća bitka i dalje se odvija daleko od očiju javnosti. Prema posljednjim informacijama, njezini bubrezi rade sa svega 23 posto kapaciteta, a kronični umor postao je svakodnevica. Zbog toga je najavila da će uzeti pauzu od natjecanja tijekom 2026. godine kako bi se u potpunosti posvetila zdravlju.