Ogromne gužve na cestama nakon produženog vikenda, u kolonama se čeka satima

Nakon produženog uskrsnog vikenda i povratka građana s kratkog odmora, na hrvatskim cestama i autocestama bilježe se velike gužve i zastoji. HAK javlja kako se zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana–Lipovac, između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Bregane, stvorila duga kolona koja se proteže oko 13 kilometara ispred čvora Kutina.

Na autocesti A1 Zagreb–Split–Dubrovnik također su zabilježene velike gužve. Između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba promet je vrlo gust, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Problemi su i na obali, gdje se na Jadranskoj magistrali (DC8) na prilazu Splitu iz smjera Omiša stvaraju kolone i zastoji. Slično je i na državnoj cesti Bisko–Dicmo (DC62), gdje je promet usporen zbog pojačanog priljeva vozila. Dodatne gužve bilježe se i na graničnim prijelazima, gdje je pojačan ulazak osobnih vozila, a na pojedinim prijelazima čeka se i više sati, navodi HAK.

Foto: HAK