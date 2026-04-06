Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KAOS U PROMETU

Ogromne gužve na cestama nakon produženog vikenda, u kolonama se čeka satima

Foto: HAK
1/3
Autor
Lorena Posavec
06.04.2026.
u 21:01

Posebno velike gužve bilježe se na graničnim prijelazima, gdje je pojačan ulazak osobnih vozila

Nakon produženog uskrsnog vikenda i povratka građana s kratkog odmora, na hrvatskim cestama i autocestama bilježe se velike gužve i zastoji. HAK javlja kako se zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana–Lipovac, između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Bregane, stvorila duga kolona koja se proteže oko 13 kilometara ispred čvora Kutina.

Na autocesti A1 Zagreb–Split–Dubrovnik također su zabilježene velike gužve. Između čvorova Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba promet je vrlo gust, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Problemi su i na obali, gdje se na Jadranskoj magistrali (DC8) na prilazu Splitu iz smjera Omiša stvaraju kolone i zastoji. Slično je i na državnoj cesti Bisko–Dicmo (DC62), gdje je promet usporen zbog pojačanog priljeva vozila. Dodatne gužve bilježe se i na graničnim prijelazima, gdje je pojačan ulazak osobnih vozila, a na pojedinim prijelazima čeka se i više sati, navodi HAK.

Ključne riječi
produženi vikend promet gužva

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!