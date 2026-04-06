Bomba iz Madrida, Real želi dovesti hrvatskog reprezentativca za vrtoglav iznos!

Sutra se u četvrtfinalu Lige prvaka u Madridu sastaju Real i Bayern, a zanimljive vijesti uoči te utakmice plasirali su njemački mediji. Naime, prema njihovu pisanju kraljevski klub zainteresiran je za hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića!

Njihov je skaut navodno gledao Bayernova braniča u utakmicama Lige prvaka i Bundeslige te je bio iznimni zadovoljan viđenim. Svidjela mu se Josipova svestranost i pouzdanost, što je zapisao u svoju bilježnicu te proslijedio poslodavcima. Istaknuo je da može igrati lijevog i desnog beka te stopera, što je fenomenalna i korisna karakteristika.

Nagađa se da bi Real za njega bio spreman ponuditi između 40 i 45 milijuna eura, ali isto tako se navodi da bi njegovo dovođenje bila teška, gotovo i nemoguća misija s obzirom na to da ga Bayern vidi u svojim planovima, ne želi ga prodati, a Stanišić ima ugovor do lipnja 2029. godine. Uz to, Stanišić jako dobro kotira i u svlačionici kluba, kao i kod čelnika, u njemu vide igrača za budućnost i teško je zamisliti da bi ga Bayern pustio, kao i to da bi on imao želju otići.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Eintracht Frankfurt - Allianz Arena, Munich, Germany - February 21, 2026 Bayern Munich's Harry Kane celebrates with Josip Stanisic after scoring their third goal REUTERS/Maryam Majd DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. Photo: MARYAM MAJD/REUTERS Foto: MARYAM MAJD/REUTERS

Ostaje za vidjeti hoće li Real poslati neku službenu ponudu i isprobati puls Bavaraca, ili će sve ostati samo na željama.

Josip Stanišić neizostavni je dop Bayernove udarne momčadi, ove sezone odigrao je već 31 utakmicu, postigao tri pogotka i upisao sedam asistencija. Također je neizostavni član hrvatske reprezentacije, Zlatko Dalić u njemu vidi jednu od okosnica momčadi na Svjetskom prvenstvu 2026.