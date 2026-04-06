Skaut oduševljen

Bomba iz Madrida, Real želi dovesti hrvatskog reprezentativca za vrtoglav iznos!

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Hrvoje Delač
06.04.2026.
u 13:10

Nagađa se da bi Real za njega bio spreman ponuditi između 40 i 45 milijuna eura, ali isto tako se navodi da bi njegovo dovođenje bila teška, gotovo i nemoguća misija

Sutra se u četvrtfinalu Lige prvaka u Madridu sastaju Real i Bayern, a zanimljive vijesti uoči te utakmice plasirali su njemački mediji. Naime, prema njihovu pisanju kraljevski klub zainteresiran je za hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića!

Njihov je skaut navodno gledao Bayernova braniča u utakmicama Lige prvaka i Bundeslige te je bio iznimni zadovoljan viđenim. Svidjela mu se Josipova svestranost i pouzdanost, što je zapisao u svoju bilježnicu te proslijedio poslodavcima. Istaknuo je da može igrati lijevog i desnog beka te stopera, što je fenomenalna i korisna karakteristika.

Što sad čeka Dalića i Vatrene? Do SP-a će odigrati još dvije utakmice, evo protiv koga

Nagađa se da bi Real za njega bio spreman ponuditi između 40 i 45 milijuna eura, ali isto tako se navodi da bi njegovo dovođenje bila teška, gotovo i nemoguća misija s obzirom na to da ga Bayern vidi u svojim planovima, ne želi ga prodati, a Stanišić ima ugovor do lipnja 2029. godine. Uz to, Stanišić jako dobro kotira i u svlačionici kluba, kao i kod čelnika, u njemu vide igrača za budućnost i teško je zamisliti da bi ga Bayern pustio, kao i to da bi on imao želju otići.

Bundesliga - Bayern Munich v Eintracht Frankfurt
Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Eintracht Frankfurt - Allianz Arena, Munich, Germany - February 21, 2026 Bayern Munich's Harry Kane celebrates with Josip Stanisic after scoring their third goal REUTERS/Maryam Majd DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. Photo: MARYAM MAJD/REUTERS
Foto: MARYAM MAJD/REUTERS

Ostaje za vidjeti hoće li Real poslati neku službenu ponudu i isprobati puls Bavaraca, ili će sve ostati samo na željama.

Josip Stanišić neizostavni je dop Bayernove udarne momčadi, ove sezone odigrao je već 31 utakmicu, postigao tri pogotka i upisao sedam asistencija. Također je neizostavni član hrvatske reprezentacije, Zlatko Dalić u njemu vidi jednu od okosnica momčadi na Svjetskom prvenstvu 2026.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

