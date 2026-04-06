Oduzeli su joj krunu zbog afere s legendom Uniteda i golišavih slika: 'Bila sam na naslovnici kao varalica'

Bila je okrunjena za Miss Velike Britanije, no samo devet mjeseci kasnije našla se usred skandala koji joj je uništio snove. Optužena za aferu sa sucem i kršenje pravila zbog poziranja za Playboy, Danielle Lloyd morala je vratiti krunu i proći kroz godine borbe da dokaže istinu.

Te 2006. godine, život se za tada 22-godišnju Danielle Lloyd činio kao bajka. Nakon što je dvije godine ranije ponijela titulu Miss Engleske, u veljači je osvojila i onu najprestižniju - postala je Miss Velike Britanije. Pred njom je bila godina ispunjena glamurom, putovanjima i obećavajućom karijerom. No, idila je brutalno prekinuta u studenom iste godine, kada je organizacija izbora objavila šokantnu vijest: Danielle Lloyd je osramoćena i oduzeta joj je titula.

Organizatori su bili bijesni zbog dva navodna prijestupa. Prvi je bio njezino poziranje za prosinačko izdanje časopisa Playboy. Iako je Danielle tvrdila da snimanje nije bilo u potpunosti golišavo, promotivna kampanja časopisa na internetu sugerirala je suprotno, uz najave poput "Miss Velike Britanije skida grudnjak". To je bilo u direktnoj suprotnosti s pravilima natjecanja koja su pobjednici branila takvu vrstu publiciteta tijekom njezine godine mandata. Ipak, to je bio manji problem. Glavna optužba, ona koja je prijetila potpunim uništenjem kredibiliteta natjecanja, bila je njezina navodna veza s Teddyjem Sheringhamom, tada 40-godišnjom legendom Manchester Uniteda i engleske reprezentacije. Sheringham je bio istaknuti član žirija u finalnoj večeri, a ispostavilo se da je bio jedini sudac koji je svoj glas dao upravo Danielle.

Sve je eksplodiralo nakon što je Danielle dala naizgled bezazlen intervju za časopis Eve, u kojem se raspričala o svom raskošnom životu i vezi sa slavnim nogometašem. U naletu iskrenosti, ispričala je romantičnu priču o božićnom jutru 2005. godine, puna dva mjeseca prije samog izbora za Miss. Opisala je kako ju je Sheringham iznenadio nevjerojatno skupim poklonom - parom Jimmy Choo cipela vrijednim čak 7000 funti.

- Još smo bili u krevetu u njegovoj ogromnoj spavaćoj sobi kad sam otvorila poklon. Sjećam se dana kad me Ted odveo u Jimmyjev dućan da mi izmjere stopala. Mislila sam da je to samo zabava, nisam imala pojma da mi planira kupiti tako skup poklon.

Ta rečenica bila je kap koja je prelila čašu. Za organizatore je to bio neoboriv dokaz - ako su proveli Božić zajedno, znači da je njihova veza trajala i prije natjecanja na kojem je on bio sudac. To je značilo sukob interesa, laž i prevaru.

Reakcija je bila brza i nemilosrdna. Predsjednik organizacije Miss Velike Britanije, Robert de Keyser, poslao joj je pismo u kojem ju je obavijestio da joj se titula trenutno oduzima.

- S obzirom na to da ste tvrdili da je vaša veza s gospodinom Sheringhamom započela u noći finala, ovaj članak predstavlja ozbiljan problem za našu kompaniju. Dovedena je u pitanje percepcija pravednosti izbora, a to, uz činjenicu da Playboy najavljuje vaše golišave fotografije unatoč vašim poricanjima, stvara duboko nepovjerenje. Donijeli ste loš glas natjecanju - stajalo je u pismu.

Ubrzo nakon toga, tabloidi su je razapeli. Na naslovnici Mirrora osvanuo je naslov: Miss Varalica Britanije. Javna osuda bila je potpuna, a Danielle, koja je tvrdila da nikad nije ni čula za Sheringhama prije izbora, našla se sama protiv svih.

- Bilo je zaista poražavajuće vidjeti svoje lice na naslovnici s etiketom varalice - prisjetila se godinama kasnije.

Iako se činilo da je njezina karijera uništena, Danielle nije odustala. Odlučila je uzvratiti udarac i tužila je organizatore za klevetu, tvrdeći da je naslov "Miss Varalica" lažan i da joj je nanio nepopravljivu štetu ugledu. Tijekom sudskog procesa njezina se priča počela rasplitati na drugačiji način. Njezin odvjetnik objasnio je da je intervju u časopisu Eve bio djelomično izmišljen i senzacionalistički napisan kako bi priča bila zanimljivija. Tvrdili su da je sporne cipele zapravo dobila kao poklon od samog dizajnera, a ne od Sheringhama, te da priča o božićnom jutru nije bila istinita. Na kraju, pravda je pobijedila. Organizatori su prihvatili da Danielle nije bila u vezi sa Sheringhamom prije natjecanja i postigli su nagodbu izvan suda, isplativši joj odštetu.

Potpuna rehabilitacija stigla je 2010. godine, kada je nova vlasnica licence Miss Velike Britanije, Liz Fuller, odlučila ispraviti nepravdu. Službeno joj je vratila oduzetu titulu, priznavši da je Danielle bila žrtva lošeg vođenja i nedostatka podrške u to vrijeme.

- Natjecanje je dio njezine povijesti, ali i naše. Tada nije postojao menadžment koji bi je vodio i usmjeravao nakon pobjede, pa je završila u Playboyu. Da je imala pravu strukturu iza sebe, mogla je odabrati drugačiji put - izjavila je Fuller.

Danielle Lloyd danas se službeno vodi kao zajednička pobjednica izbora 2006. godine, zajedno s Preeti Desai, koja ju je naslijedila nakon skandala. Bio je to kraj duge i mučne sage za manekenku iz Liverpoola.

- Optužili su me da sam se viđala s Teddyjem Sheringhamom prije natjecanja. To je bila potpuna laž. Nisam ni znala tko je on. Na kraju sam oslobođena svih optužbi i oni su se nagodili izvan suda - zaključila je Danielle