INCIDENT

Neprihvatljivo je da se napada zdravstvene djelatnike koji spašavaju i liječe građane

Milica Tasić
VL
Autor
Hina
16.10.2025.
u 21:17

Sve je počelo kada je Vildoza navodno svojim automobilom blokirao vozilo hitne pomoći koje je bilo na putu ka intervenciji. Svjedoci navode da je Vildoza izašao iz automobila i uhvatio zdravstvenu radnicu za vrat. Njegova supruga, srpska odbojkašica Milica Tasić se navodno, također umiješala povukavši ženu za kosu.

Razigravač Virtus Bologne Argentinac Luca Vildoza (30) i njegova supruga Milica (25) privedeni su u srijedu navečer pod optužbom za napad na medicinsko osoblje, prenose talijanski mediji. Incident se prema izveštajima talijanskih medija dogodio nekoliko sati nakon utakmice košarkaške Eurolige između Virtusa i AS Monaca.

Policijska patrola odmah je intervenirala, a par je uhićen i odveden u policijsku postaju gdje su proveli noć, a ujutro su pušteni. Argentinski košarkaš je u četvrtak krenuo s ekipom prema Villeurbanneu gdje ih u petak čeka ogled protiv ASVEL-a. Argentinac je u Virtusovoj pobjedi 77-73 za 15 minuta postigao osam koševa uz tri asistencije.

Lokalna zdravstvena uprava (AUSL) osudila je incident.

"Neprihvatljivo je da se ovi incidenti i dalje događaju, neprihvatljivo je da naši zdravstveni djelatnici, koji rade na spašavanju, pomaganju i liječenju građana, budu izloženi i verbalnim i fizičkim napadima. To u potpunosti osuđujemo," rekla je glavna direktorica zdravstvene uprave, Anna Maria Petrini za La Gazzettu dello Sport.

Službenim priopćenjem se oglasio i klub.

"Ured javnog tužitelja Suda u Bologni obavijestio je stranke o odluci o trenutnom puštanju na slobodu, bez ograničenja, koju je potpisao javni tužitelj, Flavio Lazzarini, smatrajući da nema potrebe za restriktivnim mjerama, s tim da je tužiteljstvo odustalo od skraćenog suđenja koje je prvobitno zakazano za danas u 12 sati. Trenutno su u tijeku detaljne istrage kako bi se utvrdilo što se zapravo dogodilo," navodi klub.

Vildoza je član kluba iz Bologne od lipnja ove godine, a prije toga je igrao za Olympiakos, Panathinaikos, Crvenu zvezdu, Milwaukee Buckse, Baskoniju i Quilmes.

