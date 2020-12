Zadar deklasirao Cibonu, izbornik Mršić ukrotio svoje izabranike u redovima vukova

Čelnici Cibone kao da su slutili da ovo, iz njihove perspektive promatrano, neće biti predstava koju vrijedi pogledati uživo pa su i onim najstandardnijim novinarima iz tiskanih medija zapriječili ulaz na najveći derbi domaće košarke koji je, dakako, odigran i bez putlike. Premda takva odluka u Hrvatskom košarkaškom savezu nije donešena, iz Cibone su onim ionako malobrojnim novinarima poručili da ne dolaze na utakmicu HT Premijer lige sa Zadrom pravdajući to protuepidemijskim mjerama. Tako smo propustili sjajnu predstavu Zadrana koji su domaćina nadigrali s takvom uvjerljivošću (81:62) kao da se radi o suparniku iz sredine tablice, a ne o kandidatu za naslov prvaka.

Kod gostiju su važne uloge odigrala trojica bivši cibosa. Prednjačio je kapetan Dominik Mavra uknjiživši 21 koš i pet asistencija, a doprinos je dala i njegova razigravačka alternativa Martin Junaković (dvije trice, dva asista). Jedan drugi bivši cibos - Dominic Gilbert (10 koševa) - istaknuo se obranom u kojoj se isticao i igrač iz podmlatka danas nepostojećeg KK Zagreb Jan Palokaj (10 koševa), inače zagrebački dečko. A žrtve Zadrove dobre obrane bila su mlađahna ovosezonska Cibonina pojačanja Mateo Drežnjak, koji je za 27 minuta zabio samo dva koša, te Nakić koji je u svojih deset minuta ostao nezapažen.

Proslavio se nije niti mlađahni Cibonin kapetan Roko Prkačin (10 koševa uz šut iz igre 3-11, za tricu 1-7) kojeg su cibosi ostavljali samog na šutu, a ovaj to nije kažnjavao. Zašto su to činili protiv talentiranog hrvatskog reprezentativca, pitali smo Zadrova trenera, ujedno i hrvatskog izbornika, Veljka Mršića.

- Kada je promašio prvu otvorenu tricu, moji igrači su to osjetili posvetivši se više zatvaranju Planinića u reketu. Ne sviđa mi se koliko je Bursać odlazio od Prkačina, no on je više pazio da loptu u srcu reketa ne dobije Planinić. Po meni smo od Prkačina bili predaleko, no na sreću je on promašivao premda je bolji šuter nego što je to izgledalo danas - kazao je Mršić i dodao:

- Uhvatili smo Cibonu u njenom slabijem danu. U napadu smo domaćina napadali gdje je tanak i iz tih situacija kreirali za druge igrače, a kada je tako onda vam je dobar postotak i za dvicu i za tricu.

Igrač utakmice Dominik Mavra zborio je ovako:

- Napokon smo se kompletirali i sada je to druga priča. Jako je teško bilo igrati u prvim mjesecima sezone jer smo otpuštali i dovodili igrače. Ovo je naša najbolja partija dosad, obrana je bila stvarno dobra, a u napadu smo napadali na ono što smo dogovorili.

Najzapaženiji cibos bio je onaj koji je i najnoviji među njima, teški centar Darko Planinić (15 koševa, 7 skokova), koji će, bjelodano je to, biti veliko pojačanje za vukove. Baš kao što bi to trebao biti još jedan povratnik, američki razigravač Scott Reynolds (10 koševa, 8 asista).

- Nismo ušli koncentirano pa smo činili puno pogrešaka u obrani iz čega su oni zabijali lake koševe - kazao je Planinić naglasivši da se lijepo osjeća ponovo u Ciboninom dresu, ali ne i zbog ishoda ovog susreta.

Sličnih je emocija bio i Cibonin trener Ivan Velić koji je ustvrdio nešto što se košarkaškim profesionalcima ne bi smjelo događati:

- Mentalno nismo bili fokusirani. Govorio sam igračima da će Zadar biti rasterećen, a mi smo premekani bili u prvom poluvremenu i tako razigrači suparnika. Težak je to poraz, no ja imam karakterne momke i mi ćemo iz ovoga izaći s poukama. Uostalom, s obzirom da promjene u sastavu, kada odradimo više dobrih zajedničkih treninga i tako se stabiliziramo i naša će igra rasti.