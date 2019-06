Pjevač zbunio fanove: 'Cruise, želim se boriti s tobom u ringu!' Reagirao i McGregor

Pjevač Justin Bieber zbunio je fanove na Twitteru izazvavši Toma Cruise-a na UFC meč. Napisao je: "Želim se boriti s Cruiseom. Tom, ako ne prihvatiš ovaj izazov to znači da se bojiš i nitko ti to nikad neće oprostiti" , u objavi je označio i predsjednika UFC-a.

U cijelu priču se upleo i Conor McGregor, koji je rekao da će domaćin borbe biti njegova kompanija McGregor Sports and Entertainment. Rekao je i da će se uskoro saznati ima li Cruise dovoljno hrabrosti da se bori s Bieberom.

Nije jasno zašto je uopće Justin izazvao na meč i nema dokaza da su se on i Cruise uopće upoznali ranije, a ne zna se ni koje probleme imaju njih dvojica koje bi trebali rješavati u ringu.

Tom još uvijek odbija koristiti dublere i kaskadere kako bi lažirao akcijske scene i čini to 'zato što mora'. Objašnjava to činjenicom da nitko ne može kopirati to što on radi.

A Justin bi mogao dobiti neke naputke od svjetskog šampiona u boksu, Floyda Mayweathera koji mu je dao nekoliko smjernica u prošlosti.

