Za rasizam na društvenim mrežama 10-godišnja zabrana ulaska na stadione?

Rasističke uvrede upućene nogometašima putem društvenih mreža, odnosno putem interneta, mogli bi osuđenicima za takva kažnjiva djela donijeti zabranu posjeta utakmicama u trajanju do deset godina, izjavila je britanska minictrica unutarnjih poslova Priti Patel.

Sadašnji zakon koji je donesen kako bi spriječio nasilje i izgrede na stadionima, predviđa kaznu zabrane dolaska na stadion u trajanju od tri do deset godina, a uskoro će biti proširen uvrštanjem uznemiravanja putem interneta kao kažnjivog djela.

Foto: Peter Powell/REUTERS Soccer Football - Premier League - Wolverhampton Wanderers v Everton - Molineux Stadium, Wolverhampton, Britain - November 1, 2021 General view of the scoreboard as it displays a No room for racism message during the match Reuters/Peter Powell EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: Peter Powell/REUTERS

Proširenje postojećeg zakona potaknuto je rasističkim napadima i uvredama koje su doživjeli tamnoputi engleski reprezentativci nakon finala ovogodišnjeg Europskog prvenstva, u kojem je domaća reprezentacija na Wembleyju poražena od Italije u raspucavanju s bijele točke, a Bukayo Saka, Jadon Sancho i Marcus Rashford su promašili jedanaesterce.

"Ovo ljeto smo vidjeli prekrasnu utakmicu koja je pokvarena sramotnim rasističkim ispadima 'trolova' na društvenim mrežama", izjavila je Patel.

"Oni koji su odgovorni za rasističko maltretiranje putem interneta moraju biti kažnjeni. Zakonske promjene koje najavljujem će spriječiti njihov dolazak na nogometne utakmice", dodala je britanska ministrica unutarnjih poslova.

Amandmani na postojeći Zakon o policiji, kriminalu, presudama i sudovima trebali bi biti predstavljeni početkom 2022.

Prema statističkim podacima britanske vlade, zaključno s 1. kolovozom ove godine bilo je izrečeno 1359 mjera zabrane dolaska na nogometne utakmice na prostoru Engleske i Walesa.