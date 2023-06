Za njih ne postoje prepreke, primjer su prave sportske i životne borbe!

Baš kako naslov ovog teksta sugerira, ovo je priča o ljudima koji svojim pristupom pokazuju primjer drugima. Njih ćete, nažalost, rijetko vidjeti na naslovnicama, no poruka koju šalju sigurno može poslužiti svima.

Hrvatska futsal reprezentacija osoba s dijabetesom osnovana je 2012. godine, odnosno od samog početaka stvaranja europske DiaEuro organizacije čiji je inicijator dijabetički savez Ukrajine. Od tada, naši su reprezentativci na devet prvenstava osvojili čak osam medalja i najtrofejnija su DiaEuro reprezentacija. Riječ je o osobama s dijabetesom tipa 1 koje, osim ljubavi prema sportu, nastoje ukazati na važnost bavljenja tjelesnom aktivnošću. Iako je izuzetno važna, tjelesna se aktivnost mora pravilno provoditi što u kontekstu dijabetesa znači imati šećere u zadanom rasponu prije, tijekom i nakon bavljenja sportom. Svojim primjerom ova reprezentacija nastoji motivirati sve osobe s dijabetesom.

Ideja o projektu nastala je 2012. godine na inicijativu ukrajinskog dijabetičkog saveza koji je, nakon Europskog nogometnog prvenstva u Ukrajini i Poljskoj, organizirao prvi DiaEuro sa željom da se okupe i međunarodno povežu osobe s dijabetesom iz cijele Europe. Glavna nit vodilja cjelokupnog projekta jest poruka javnosti da dijabetes nije prepreka u bavljenju sportom samim time i rušenje predrasuda o bavljenju sportom osoba s dijabetesom.

Naime, tjelesna aktivnost bi, uz terapiju i prehranu trebala biti jedan od osnovnih alata u dobroj regulaciji ove kronične bolesti. Vizija koju hrvatski tim promovira uz edukaciju i zajedništvo jest razmjena iskustava te motivacija za bolju samokontrolu koja se jasno vidi kroz povezanost na terenu i izvan njega. O važnost ovog projekta govore i činjenice kako ga podržava Međunarodna dijabetička federacija IDF (International Diabetes Federation) kao i nogometni savezi država sudionica. Kroz godine organizacije DiaEuro turnira, sudjelovalo je preko 20 europskih država (Hrvatska, Belgija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Italija, Irska, Kazahstan, Mađarska, Makedonija, Kirgistan, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Ukrajina, Uzbekistan i Velika Britanija).

Hrvatska u svojoj futsal reprezentaciji okuplja osobe iz cijele Hrvatske, a sudionici su ovog prvenstva od samog početka natjecanja 2012. godine. Ova momčad osvojila je ukupno 8 medalja: tri zlata (Ukrajina 2012., Rumunjska 2017. i Poljska 2022.), srebro (Slovačka 2018.) te četiri bronce (Hrvatska 2013., Mađarska 2015., Rumunjska 2016., Ukrajina 2019.).

Valja naglasiti da je prošle godine, nakon pandemijske stanke prvenstvo bilo održano u sklopu turnira “Insulin on board Cup” u promijenjenom formatu gdje su uz seniorsku ekipu nastupale još dvije hrvatske reprezentacije: juniori i kadeti. Mlade nade hrvatskog DiaEura pokazale su izuzetne rezultate osvojivši srebro i broncu u svojoj kategoriji. Također, kroz godine osvojene su i brojne pojedinačne nagrade za najbolje igrače i strijelce turnira. Kapetan DiaEuro reprezentacije Marko Marković dijabetes je dobio s 9 godina nakon jedne viroze.

- Na liječničku preporuku krenuo sam u sport, danas sam aktivan nogometaš u Austriji i mogu reći da je to postao spoj ugodnog i korisnog za mene. Deset godina bio sam profesionalac s desetak treninga tjedno plus utakmice. Ponekad je bilo zahtjevno uskladiti sve treninge s dijabetesom, no sve se to može. Naglasio bih prehranu kao bitnu stavku za planiranje kako treninga tako i utakmica, pokazalo mi se lošim kada bih npr. dan prije utakmice pojeo pizzu ili neku težu hranu. Iznimno sam sretan što mogu predstavljati Hrvatsku u sklopu reprezentacije. Velika motivacija mi je to što mogu mladima biti primjer kako uskladiti dijabetes sa sportom - ističe Marko.

Dejan Kolar, veliki motivator i predani član reprezentacije napominje hipoglikemiju kao jedan od najvećih problema u životu s dijabetesom.

- Razlika je u simptomima u svakodnevnom životu i u treningu ili na utakmici. Hipoglikemiju pokušavam riješiti kvalitetnijim namirnicama kao što su datulje ili med, no kad je panika može bilo što pa tako i bijeli šećer. U sportu sam puno duže nego što imam dijabetes i u početku se trebalo prilagoditi suživotu s dijabetesom. Adrenalin može dovesti do viših razina šećera, no u današnje vrijeme kontinuirano mjerenje glikemije olakšava stvar. Dijabetes tip 1 nije nešto što si osoba može birati pa smatram da ga je potrebno što prije prihvatiti i postati s njime prijatelj. Spojio sam ljubav prema sportu, profesor sam nogometa, igrao sam i u Austriji, a ulaganjem u vlastito znanje pokrenuo sam posao kojim pomažem ljudima da usvoje zdrave prehrambene navike kao i navike kretanja - kaže Dejan.

Petar Vukadin svoje roditelje navodi kao podršku kako u životu tako i u borbi s dijabetesom.

- Kako sam dijabetes dobio sa sedam godina, oni su bili uz mene cijelo vrijeme i smatram da su uz moje odrastanje odrasli i formirali su se i oni. Ponekad oni vode brigu o meni i više nego ja. Iako je dijabetes stvarno individualno kronično stanje, meni se osobno pokazalo idealno da trening, odnosno, utakmicu počnem s malo višim vrijednostima jer sve se to potroši i znao sam ponekad osjetiti hipoglikemiju tijekom utakmice. Prva pomoć u takvim situacijama mi je dekstroza (glukozom bombon) u štucni ili slatki sok na klupi. Bitno je i dati tijelu vremena da se odmori nekih pet minuta i da se razina glukoze stabilizira - kaže Petar.

Lorena Tomašić je jedina djevojka u DiaEuro timu, te je prošle godine na turniru u kadetskoj kategoriji u Poljskoj izabrana za najbolju igračicu.

- Veselim se i puno mi znači što sam dio ove reprezentacije. Dat ćemo sve od sebe da ove godine poboljšamo naš rezultat. Od sedme godine treniram s dečkima, dakle već šest godina i jako sam zadovoljna. Voljela bih i ove godine biti ili MVP ili najbolji strijelac turnira. Sport mi puno pomaže u regulaciji šećera i da nema sporta ne znam što bih. Dijabetes sam dobila dan prije svog devetog rođendana. Pila sam puno vode i imala potrebu za odlaskom na toalet, ponekad sam i izgubila svijest - ističe Lorena.

Lucijan Šalec, kadet iz Zagreba svestrani je sportaš, a osim nogometa aktivno se bavio i hrvanjem dok danas uz hrvanje igra i odbojku za školu. Imao je slične simptome kao i Lorena koji su ukazali na dijabetes, stalna žeđ povezana s učestalim mokrenjem, povremeni gubitak svijesti.

- Sport mi puno pomaže u regulaciji dijabetesa i da nema sporta vjerujem da bih bio puno lošije reguliran. Prošle godine na turniru najžešći protivnici bili su Poljaci, imaju vrlo kvalitetne momčadi, ali mi smo spremniji nego ikada - ističe Lucijan Šalec.

Svoju priču o reprezentativnim danima podijelio je i Neven Furjan, koji je u momčadi još od 2014. godine. Od tada je bio prisutan na gotovo svim prvenstvima. Ove godine odlučio je prednost dati novim i mladim nadama, a on se potrudio da organizacija bude besprijekorna.

- Ovi igrači jednostavno žive jedan za drugoga, pa mogu reći da je to jedna slatka sportska obitelj. Svim ovim sportskim rezultatima rušimo stereotipe da jedna kronična bolest može biti prepreka u bavljenju sportom. Dijabetes imam od svoje šeste godine života, te sam dobro upoznat s razvojem pomagala za osobe s dijabetesom kroz godine. Današnja medicinska dostignuća, uvelike pomažu ljudima s dijabetesom kako bi mogli biti što bolje regulirani. Samim time, regulacija šećera kod bavljenja sportom je puno lakša, a to donosi i bolje sportske rezultate - kaže Furjan.

Neven Furjan osim što živi s dijabetesom tipa 1, ima dijagnozu još jedne kronične bolesti, no niti to ga ne sprječava da i dalje bude aktivni sportaš.

- Na moju nesreću sa 17 godina obolio sam od multiple skleroze s kojom živim već 12 godina. Lijekovi održavanja koje dobivam za liječenje multiple skleroze, dosta poremećuju regulaciju šećera u krvi pa mi je dosta teško napraviti balans između ove dvije bolesti. Sama pomisao da nikad više neću igrati nogomet, poremetila je moje životne planove, budući da sam od malena bio vrlo aktivan u svim udrugama na našem području, pa tako i sportu. Kako nisam mogao aktivno igrati nogomet, uz pomoć prijatelja osnovao sam malonogometni klub Lovrečan, gdje sam već 10 godina predsjednik. Uz pozitivno razmišljanje i vjeru da ja mogu biti jači od te dvije bolesti, uspio sam ponovno stati na noge, te gotovo do kraja otkloniti poteškoće koje mi je zadavala multipla skleroza. Uz sve te probleme završio sam fakultet za inženjera graditeljstva, zaposlio sam se u tvrtki koja se bavi keramikom i sretno se oženio za životnu suputnicu Nikolinu koja mi je uz obitelj uvijek bila najveća podrška. Pokazao sam da sam jači od bolesti, te odigrao na svakom prvenstvu koliko mi je zdravlje dopuštalo. Prijatelji iz reprezentacije su znali da je meni duplo teže odigrati tih nekoliko minuta nego njima, ali su mi uvijek bili velika podrška. Uvijek sam se znao za to odužiti pjesmom na harmonici koja putuje s nama na svako prvenstvo, a razloga za veselje uvijek ima kad skoro svako prvenstvo osvojimo medalju - naglašava Neven.

Ideja projekta je širiti pozitivnu poruku o tome kako sve osobe s dijabetesom trebaju imaju iste mogućnosti ostvarivati svoje snove kao i oni koji nemaju dijabetes. Ti snovi mogu biti oni privatni ili poslovni, ali zašto ne bi mogli biti i oni sportski? Upravo iz tog razloga svi uključeni u rad DiaEuro tima Hrvatske odlučili su u svoje redove uvrstiti i mlađe kategorije koji će se jednog dana imati priliku nametnuti izborniku za nastup za seniorsku momčad. Znamo kako to u sportu ide, što je veći roster igrača, to je reprezentacija kvalitetnija. A u nekoj budućnosti želja je proširiti momčadi i na druge sportove. Stoga ako znate nekoga tko živi s dijabetesom i aktivni je sportaš znate što vam je činiti.

Hrvatska futsal reprezentacija osoba s dijabetesom, se zahvaljuje svim sponzorima koji su pripomogli, bilo financijski, organizacijski, volonterski ili kao podrška oko odlaska na još jedno Europsko prvenstvo u Poljsku. Posebne zahvale idu Hrvatskom nogometnom savezu koje je i ove godine podržao DiaEuro projekt te platformi “Diabetes & Sport Inspiration” Anamarije Runtić, europske juniorske prvakinja u taekwondou. Ako bude sportske sreće, možda Hrvatska bude bogatija za još jedno europsko zlato, a to bi vjerujemo bila najveća zahvala svima koji su na bilo koji način pomogli. Momčad DiaEuro možete pratiti na njihovim društvenim profilima na Facebooku i Instagramu @diaeurocro.