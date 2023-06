Nacho: 'Nadam se utakmici s Modrićem u finalu Lige nacija. On je rođeni pobjednik'

Španjolski reprezentativac Nacho Fernandez (33), koji će iduće sezone biti kapetan Real Madrida, rekao je u intervjuu za španjolsku televiziju TVE da je produžio ugovor s klubom za dodatnu sezonu te se nada da će ovaj tjedan u finalu Lige nacija zaigrati Španjolska i Hrvatska.

"Veselim se što ću još jednu sezonu igrati u Real Madridu i biti prvi kapetan. I dosad sam često znao biti kapetan, ali sada sam sretan kao kada sam prvi put ušao u prvu momčad. Real Madrid je klub mog života", izjavio je Fernandez, koji je čitavu karijeru proveo na Santiago Bernabeu.

Stoper je protekle sezone skupio 44 nastupa na raznim pozicijama te se veseli nastavku igranja u bijelom dresu "kraljevskog kluba". "Istjecao mi je ugovor no odlučio sam nastaviti ići ruku pod ruku s klubom. Uvijek, dakako, postoje ponude izvana ali ostajem još jednu godinu pa sam zadovoljan", rekao je.

Fernandez od ljeta 2012. godine igra u Real Madridu s kapetanom hrvatske reprezentacije Lukom Modrićem (37). Modrić, koji je također produžio ugovor do ljeta 2024., iduće će sezone biti drugi kapetan, odnosno Fernandezov zamjenik.

"Svi znamo kakav je Luka, on je rođeni pobjednik", rekao je upitan o Modriću protiv kojeg bi mogao zaigrati 18.lipnja u Rotterdamu u finalu Lige nacija. "Otežat će nam stvari. No dobro, tek trebamo napraviti prvi korak i pobijediti Italiju. Nadam se da ćemo nakon toga igrati s Lukom", izjavio je Fernandez. U polufinalu završnog turnira Lige nacije susreću se Hrvatska i Nizozemska te Španjolska i Italija.

"Ova Italija je mlada i vjerujem da će istrčati puna želje za pobjedom, baš kao i mi. Bit će to lijepa utakmica, dvaju različitih stilova", rekao je Fernandez. "Imamo nevjerojatnu želju jer bi mnogima od nas to bila prva titula osvojena s reprezentacijom Španjolske pa bi to doista bilo nešto posebno. Posebna bi bila i zato što Španjolska nikada nije osvojila ovo natjecanje", dodao je. Ligu nacija je u njenom prvom izdanju osvojio Portugal godine 2019., pa Francuska 2021.

