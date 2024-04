Za najboljom na svijetu ludila cijela Jugoslavija, onda je otvorila dušu i šokirala potresnom pričom

Legendarna jugoslavenska rukometašica Svetlana Ceca Kitić bila je žrtva obiteljskog nasilja. Dva puta službeno najbolja rukometašica svijeta je otvorila dušu i ispričala kako ju je tukao njen treći suprug Goran Bogunović.

- Šutjela sam jer me je bilo sramota da prijavim oca svoga djeteta. To je trajalo sve dok nije došlo do toga da sam više bila na Hitnoj pomoći nego na sportskom terenu. Tada sam otišla u policiju i sve ispričala. Tukao me je iz čistog mira, zbog alkohola. Puno je pio i bio je ljubomoran - rekla je Ceca Kitić svojedobno u razgovoru za magazin Glorija.

Od svega što joj se događalo, kasnije se i razbolila.

- Već nekoliko godina imam problema sa štitnjačom, ali ne znam kada su točno počeli - istaknula je. Ona i Goran su se razveli, a od tada nema ni traga ni glasa njenom bivšem suprugu.

Jedna od najljepših sportašica Bosne i Hercegovine svih vremena poznata je i po braku s legendarnim nogometašem Bakom Sliškovićem.

- Najveći problem je bio taj što nismo bili dovoljno zreli za takav korak. I Blaž je imao nepunu 21 godinu i platili smo ceh te svoje mladosti. Jednostavno nam nije išlo jer smo bili nespremni. Sjećam se da sam kroz prozor pobjegla od njega i otišla roditeljima u Tuzlu - priznala je svojevremeno Svetlana.

