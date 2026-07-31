Kćer hokejaške legende zasjenila je slavnog oca, krenula s baletom, završila u glumi

Paulina Gretzky, kćerka poznatog hokejaša, pokazala bujne obline u mini-haljini, a obožavatelji suprugu golf-zvijezde proglasili ‘savršenstvom. Gretzky je pozirala na jahti u Grčkoj, uživajući na suncu i opuštajući se. No, najviše je pažnje privukla njezina blještava odjevna kombinacija s motivima lubenica. Brineta je fotografirana kako pridržava kosu, a pozirala je i u društvu prijatelja. Svoju je figuru pokazala i sjedeći na barskoj stolici, kao i u društvu američke zvijezde Johnsona i njihova sina. Na jednoj fotografiji snimljenoj straga vidi se njezina kratka haljina s vezanjem, dok je uživala u večernjim zrakama sunca. Njezinih milijun pratitelja na Instagramu oduševilo se fotografijama, a jedan je od njih kratko poručio: „Savršenstvo.”

Paulina Mary Jean Gretzky, rođena u Los Angelesu, od prvog je dana bila predodređena za život pod svjetlima reflektora. Kao najstarije od petero djece hokejaške legende Waynea Gretzkog i glumice Janet Jones, odrastala je u svijetu u kojem je privatnost bila rijedak luksuz, a svaki njezin korak pod budnim okom javnosti. Ime je dobila kao posvetu obiteljskoj povijesti; Paulina Mary po očevoj baki, koja je preminula neposredno prije njezina rođenja, dok je srednje ime Jean nosila u čast majčine majke. Dok je obitelj živjela u New Yorku, njezin umjetnički talent prepoznat je vrlo rano te je primljena u prestižnu Američku baletnu školu. Ipak, umjesto plesne karijere, pohađala je Nightingale-Bamford, jednu od najcjenjenijih ženskih pripremnih škola u državi, tražeći vlastiti put koji ju je na kraju odveo daleko od baletnih papučica, ali ne i od scene.

Njezina želja da izgradi vlastiti identitet, neovisan o slavnom prezimenu, manifestirala se kroz niz izleta u svijet zabave. Manekenski debi imala je 2005. godine kada je pozirala za naslovnicu kolovoškog izdanja kanadskog časopisa Flair, ponovivši uspjeh svoje majke koja se na istoj naslovnici našla 1988. godine. No, nije se zaustavila na modelingu. Okušala se i u glazbenim vodama, pokazujući talent koji je naslijedila. Njezin nastup na Heritage Classic Weekendu u Edmontonu 2003. godine ostao je zapamćen kada je pred 57.000 ljudi izvela pjesmu "I Will Remember You". Godinu dana kasnije, u rujnu 2004., pjevala je kanadsku nacionalnu himnu prije polufinalne utakmice Svjetskog kupa u hokeju u Torontu. Njezin originalni singl, "Collecting Dust", čak je pronašao put do popularne MTV-jeve serije "Laguna Beach". Paralelno je gradila i glumačku karijeru, ostvarivši manje uloge u filmovima poput "Fame" (2009.), "Guns, Girls and Gambling" (2012.) te uz Adama Sandlera u komediji "Grown Ups 2" (2013.).

Iako je odrasla uz hokej, sport koji ju je na kraju definirao u očima javnosti bio je golf. Njezina veza s profesionalnim golferom Dustinom Johnsonom, koja je započela 2011. godine, brzo ju je katapultirala u sam vrh golferske scene, ali ne kao sportašicu, već kao jednu od najprepoznatljivijih figura uz terene. Par se zaručio u kolovozu 2013., nakon samo nekoliko mjeseci veze, a svoju dugogodišnju ljubav okrunili su brakom u travnju 2022. na raskošnom imanju u Tennesseeju. Zajedno imaju dva sina, Tatuma Gretzkyja Johnsona, rođenog 2015., i Rivera Jonesa Johnsona, rođenog 2017. godine. Postala je neizostavna podrška svom suprugu na najvećim svjetskim turnirima, a njezina prisutnost često je privlačila veliku medijsku pažnju. Ironično, priznala je kako u djetinjstvu nije previše cijenila golf, unatoč tome što ga je njezin otac strastveno igrao, no kroz vezu s Johnsonom i sama je postala zaljubljenica u taj sport.

Život pod stalnim povećalom javnosti nosio je i svoju cijenu. Paulina je rano shvatila moć društvenih mreža, izgradivši na Instagramu bazu od preko milijun pratitelja s kojima je redovito dijelila trenutke iz svog glamuroznog života. Upravo su njezine objave, koje često uključuju atraktivne fotografije u kupaćim kostimima, postale njezin zaštitni znak, ali i izvor neprestanih kontroverzi. Dok su je jedni hvalili zbog samopouzdanja, drugi su je kritizirali smatrajući njezin sadržaj provokativnim. Ta stalna izloženost dovela je do nekoliko incidenata koji su oblikovali njezinu javnu personu jednako kao i njezini profesionalni pothvati. Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se u rujnu 2018. godine kada je iznenada obrisala sve fotografije s Dustinom Johnsonom sa svog Instagram profila. Taj je potez pokrenuo lavinu medijskih nagađanja o prevari i problemima u vezi, no par nikada nije javno komentirao glasine.

Vjerojatno najveća bura u javnosti podigla se 2014. godine kada je Paulina osvanula na naslovnici prestižnog časopisa Golf Digest. Za mnoge je to bila kap koja je prelila čašu. Njezina pojava u sportskoj odjeći koja je više otkrivala nego skrivala, na naslovnici časopisa posvećenog sportu u kojem se nije profesionalno natjecala, izazvala je bijes unutar ženske profesionalne golferske zajednice (LPGA). Igračice su smatrale da se time omalovažava njihov trud i uspjeh. Stacy Lewis, tada jedna od najboljih golferica svijeta, izrazila je frustraciju za The New York Times:

- To je frustrirajuće za golferice. Ne dobivamo poštovanje kao golferice. Očito, Golf Digest pokušava prodati časopise, ali željeli bismo vidjeti malo poštovanja prema ženskoj igri.

Članica Kuće slavnih, Juli Inkster, bila je još oštrija:

- To je Golf Digest, a ne izdanje kupaćih kostima Sports Illustrateda. Mislim da bi trebali prepoznati neke od sjajnih golferica koje imamo.

Uredništvo časopisa, predvođeno glavnim urednikom Jerryjem Tardeom, branilo je svoju odluku. Tarde je objasnio kako je Paulina visoko pozicionirana na ljestvici golferskih slavnih osoba i da bi njezina priča mogla privući nove ljude u sport. Kontroverza je savršeno ilustrirala vječni sukob između sportskog integriteta, komercijalizacije i uloge slavnih osoba u modernim medijima.

Dvije godine nakon sage s naslovnicom, Paulina se ponovno našla u središtu medijske pozornosti, ali ovoga puta ne svojom krivnjom. Tijekom finalne runde U.S. Opena 2016., na terenu u Oakmontu, njezin tadašnji zaručnik Dustin Johnson osvajao je svoj prvi veliki naslov. Bio je to trenutak trijumfa za njega i cijelu obitelj. Međutim, televizijski prijenos kuće FOX Sports pretvorio je slavlje u neugodan incident. Dok je Paulina, odjevena u kratku bijelu haljinu, koračala uz stepenice kako bi čestitala Johnsonu, kamerman ju je snimao iz izrazito niskog kuta, fokusirajući se na njezinu stražnjicu. Gledatelji su u prijenosu uživo mogli vidjeti kako namješta haljinu, svjesna neprimjerenog kuta. Reakcija na društvenim mrežama bila je trenutačna i žestoka. Gledatelji su potez kamermana i odluku režije nazvali "jezivim" i sramotnim činom objektivizacije. Unatoč burnim reakcijama i kritikama upućenim na račun medijske etike, FOX Sports nikada nije izdao službenu ispriku niti komentirao incident, no taj je trenutak ostao zabilježen kao mrlja na velikoj pobjedi i kao primjer problematičnog tretmana žena u sportskom novinarstvu.

Unatoč svim kontroverzama, Paulina je uvijek ustrajala u tome da živi po vlastitim uvjetima. Iako je poznata po glamuroznom izgledu, otkrila je da je u duši "totalna dečkić" i da je njezin otac uvijek govorio kako je upravo ona bila njegov najbolji sportaš. Ta crta vidljiva je u njezinoj posvećenosti fitnessu; od trčanja i kickboxinga do svakodnevnog vježbanja uz internetske videe. Nije se libila ni otvoreno govoriti o težim životnim trenucima. Iskreno je priznala kako joj je trudnoća bila teška i kako se borila s prihvaćanjem promjena na svom tijelu nakon poroda.

- Morala sam se izvući iz toga zbog svoje veze s Dustinom. Morala sam se izvući zbog sebe - izjavila je jednom prilikom.

Njezin život prepun je i zanimljivih detalja, poput činjenice da je zakonski slijepa, što joj onemogućuje lasersku korekciju vida, ili da na kuku ima tetovažu broja "99" u čast očeve karijere. Bilo da se radi o hrabrim modnim odabirima, poput kostima za Noć vještica koji je podijelio javnost, Paulina Gretzky dokazala je da je puno više od kćeri i supruge. Ona je žena koja je prigrlila teret i privilegiju svog prezimena kako bi izgradila vlastiti brend.