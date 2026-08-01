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POVUKAO RUČNU

Poraz Giannija Infantina: Neće prodati dionice Svjetskog prvenstva

FIFA deal with investors: Infantino wants to sell World Cup shares
Frank Hoermann / SVEN SIMON
VL
Autor
Darko Vlahović/Hina
01.08.2026.
u 07:28
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"Naša je svrha uvijek bila - i uvijek će biti - ujedinjavati i unapređivati nogomet. Stoga se od ovog prijedloga odustaje", dodao je.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino objavio je u petak da je svjetska nogometna organizacija odustala od plana o prodaji udjela u Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima, nakon što je prijedlog izazvao snažan val kritika. FIFA je planirala prikupiti do 4,2 milijarde dolara prodajom oko 20 posto udjela u novoj tvrtki koja bi upravljala njezinim natjecanjima, uključujući i Svjetsko prvenstvo.

Prijedlog, prvi put predstavljen u utorak, odmah je naišao na žestoko protivljenje. Europska nogometna federacija UEFA zaprijetila je bojkotom natjecanja te optužila FIFA-u da na prodaju stavlja "dušu" nogometa. "Nakon što smo pažljivo saslušali sva mišljenja, postalo je jasno da je projekt izazvao podjele koje, bez obzira na razinu potpore, više nisu u interesu cilja koji smo njime željeli postići", poručio je Infantino u priopćenju objavljenom u petak navečer.

"Naša je svrha uvijek bila - i uvijek će biti - ujedinjavati i unapređivati nogomet. Stoga se od ovog prijedloga odustaje", dodao je. FIFA je tvrdila da bi prodaja manjinskog udjela u njezinim komercijalnim poslovima osigurala milijarde dolara za razvoj nogometa diljem svijeta te je optužila medije da su pogrešno prikazali prijedlog. Infantino je članicama FIFA-e uputio pismo u kojem je naveo da će svaka od njih dobiti 40 milijuna dolara ako do 19. rujna podrži prijedlog. "Moja je namjera u idućim danima i tjednima ponovno okupiti sve zainteresirane strane u duhu zajedničkog interesa za naš sport, kako bismo nastavili razvijati nogomet u cijelom svijetu, osobito u zemljama kojima je naša potpora najpotrebnija", poručio je Infantino.
Ključne riječi
Gianni Infantino dionice Svjetsko prvensto nogomet FIFA

Komentara 1

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Avatar IvanR
IvanR
07:33 01.08.2026.

Što dalje epsteon mafiji od fife.

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