Infantino je izgubio kontrolu nad Fifom, podršku suradnika i uskoro će dobiti otkaz!

Gianni Infantino, predsjednik FIFA-e, mogao bi ostati bez podrške većine dužnosnika u svjetskoj kući nogometa, kako tvrdi francuski novinar Romain Molina. Gianni Infantino je ovih dana glavna nogometna tema i u FIFA-i vlada nezadovoljstvo zbog načina na koji vodi organizaciju, ali i zbog njegove podrške Donaldu Trumpu, predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država.

Nezadovoljstvo se pojačalo nakon što je FIFA predstavila projekt FIFA Forward Enterprise. Plan predviđa osnivanje nove komercijalne tvrtke vrijedne 20 milijardi dolara, uz prodaju 20 posto vlasništva privatnim investitorima za približno 4,2 milijarde dolara.

Za provedbu projekta potrebna je podrška većine članica FIFA-e, kao i odobrenje Vijeća FIFA-e. Velik broj ljudi unutar FIFA-e počeo se protiviti planu Giannija Infantina, koji je Romain Molina posebno kritizirao, te je iznio tvrdnju da će Infantino uskoro izgubiti posao.

„Provokativne izjave Kevina Lamoureuxa, direktora operacija FIFA-e, potaknute su činjenicom da zna da se glavni tajnik FIFA-e, Matthias Grafstrom, distancirao od Infantina i da planira 'državni udar'.“

Infantinov bliski krug ljudi upozorio ga je prije nekoliko mjeseci na ovu situaciju, također ukazujući na bliske veze između Grafstroma i Gelsona Fernandesa, te da 'čekaju pravi trenutak da ga sruše'.

Paranoja je na vrhuncu, kao i političke intrige: Infantino je izgubio kontrolu nad FIFA-om i uskoro će izgubiti posao", napisao je Molina.