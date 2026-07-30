Milan demantirao vijesti o smrti legendarnog kapetana: 'Pozivamo sve da poštuju njegovu privatnost'

Društvenim mrežama i nekim internetskim portalima sinoć se proširila vijest kako je preminuo legendarni Franco Baresi- Legendarni stoper prošle godine operiran je zbog plućnog čvora te mu je zdravstveno stanje od tada loše. Posljednjih dana pojavila se informacija kako mu se stanje pogoršalo, a neki su ga potom proglasili mrtvim.

- Milan demantira lažne vijesti o Francu Baresiju koje su se pojavile u proteklih nekoliko minuta. Franco prolazi kroz osjetljivo razdoblje, a klub je uz njega i njegovu obitelj s puno ljubavi. Pozivamo sve da poštuju njegovu privatnost i da ne šire informacije koje nemaju nikakvu osnovu - objavili su Rossoneri.

Glasovanje je obavljeno, Varvodić novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Baresi je hospitaliziran u bolnici Humanitas u Rozzanu, gradiću u blizini Milana. Pod stalnim je liječničkim nadzorom, a u javnosti nije viđen od veljače kada je zajedno s Beppeom Bergomijem unio olimpijsku baklju na San Siro u sklopu ceremonije Zimskih Olimpijskih igara u Cortini i Milanu. Prije toga, u prosincu je viđen na utakmici Milana i Sassoula.

Izvori bliski legendarnom kapetanu Rossonera javljaju kako je početkom mjeseca želio posjetiti momčad u Milanellu, ali zdravlje mu to nije dozvolilo.