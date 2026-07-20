Junak Španjolske potezom nakon utakmice oduševio sve: Svoju zlatnu medalju dao je majci

Nico Williams bio je jedan od najboljih igrača Španjolske na Europskom prvenstvu u Njemačkoj kada je Furija odnijela naslov prvaka Europe. Nažalost, ozlijedio se pred kraj sezone te nije bio u najboljoj formi na Svjetskom prvenstvu. Na kraju je ipak pomogao momčadi koliko je mogao te je čak zabio u finalu, ali mu je pogodak poništen zbog ranijeg prekršaja u napadu.

Na kraju je Ferran Torres zabio za pobjedu, a mladi Španjolac ganskog podrijetla okitio se i naslovom prvaka svijeta. Williamsov potez nakon utakmice ipak je ono što je najviše oduševilo navijače. Praktički čim se spustio s pozornice sa zlatnom medaljom oko vrata uputio se na tribine i medalju predao svojoj majci Mariji.

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Williamsovi roditelji emigrirali su iz Gane dok je Maria bila trudna s njegovim starijim bratom Inakijem, također nogometašem koji je upisao jedan nastup za Španjolsku, a onda se odlučio predstavljati Ganu. Morali su prijeći i Saharu, dijelom pješice, a dijelom u prentrpanom kamionu krijumčara. Na kraju su stigli do Španjolske i skrasili se u Baskiji.

Nico Williams giving his World Cup winners' medal to his mum 🥇❤️ pic.twitter.com/IpVBdjFN8g — BILLION'S🥷💎 (@SunnyWalker70) July 20, 2026

Nico i Inaki tamo su počeli igrati nogomet u redovima Athletic Bilbaa čiji su članovi i danas. Dok je Maria s dječacima živjela u Španjolskoj, otac Felic preselio se u London u potrazi za većom plaćom. Neko vrijeme radio je i na Stamford Bridgeu, stadionu Chelseaja.