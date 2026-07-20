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BEZ UDARCA

Svijet u šoku zbog sramotne igre Argentine, ali ovo im nije prvi put da su to učinili

U.S. President Trump attends the FIFA World Cup 2026 Final between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium
Foto: Evan Vucci/REUTERS
1/4
VL
Autor
Karlo Koret
20.07.2026.
u 08:44

Stručnjaci i analitičari slažu se diljem svijeta kako je takva igra ispod razine finala Svjetskog prvenstva, ali za Argentinu je praktički uobičajena

Argentinska nogometna reprezentacija nije uspjela obraniti naslov prvaka svijeta. Bolja je u finalu Svjetskog prvenstva bila Španjolska s 1:0, a pobjedu je Furiji donio Ferran Torres. Nakon utakmice, slijevaju se salve kritika na račun Argentinaca i njihove igre budući da do jučer još uvijek aktualni svjetski prvaci nisu uputili niti jedan udarac prema golu Španjolske sve do 118. minute.

Izbornik Lionel Scaloni kao da je izvijesio bijelu zastavu, a cijela argentinska momčad izgledala je kao da samo čeka jedanaesterce. Na kraju su uputili svega dva udarca, a nijedan nije išao u okvir gola Unaija Simona. Tijekom cijele utakmice, Gaučosi su se mučili da uopće dođu na polovicu Španjolske te nisu odigrali gotovo ništa osim jednog opasnijeg udarca Simeonea.

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Stručnjaci i analitičari slažu se diljem svijeta kako je takva igra ispod razine finala Svjetskog prvenstva, ali za Argentinu je praktički uobičajena. Svjetsko prvenstvo 1966. u Engleskoj označilo je početak detaljnijeg praćenja statistike u nogometu. Od tada se samo dva puta dogodilo da momčad u finalu ne uputi udarac u okvir gola tijekom 90 minuta igre, u oba slučaja riječ je bila o Argentini.

1990. protiv Zapadne Njemačke uputili su tek jedan udarac na gol u 90 minuta, slobodni udarac Diega Maradone koji je otišao preko gola. U utakmici sa Španjolskom su pak postali prva momčad koja u finalu Svjetskog prvenstva nije uopće uputila udarac prema protivničkim vratima u 90 minuta igre.
Ključne riječi
argentinska nogometna reprezentacija SP 2026.

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