Brojne svjetske zvijezde stižu u Hrvatsku, među njima i Alessandro del Piero

Zadar će od 4. do 6. lipnja ponovno postati središte globalne sportske industrije. Peto izdanje Sunset Sports Festivala u Hrvatsku dovodi veliku koncentraciju svjetskih sportskih zvijezda, televizijskih lica, lidera e-sporta, investitora i predstavnika zabavne industrije. Svečano otvorenje festivala održat će se u obnovljenom kompleksu Sv. Nikole, što će biti međunarodni televizijski spektakl uza snimanje i proglašenje dobitnika Sofascore igrača sezone za američki CBS.

Središnji dio svečanog otvorenja festivala bit će panel o budućnosti talijanskog nogometa, na kojem će sudjelovati svjetski prvak i legenda Juventusa Alessandro Del Piero. Riječ je o jedinom televizijskom događaju koji se producira u Hrvatskoj za američko tržište. Televizijski spektakl vodit će Kate Scott, dvostruko nominirana za Emmy nagradu i jedno od najprepoznatljivijih zaštitnih lica CBS Sportsa, poznata po emisiji UEFA Champions League Today, zajedno s Alessandrom Del Pierom, jednim od najvećih nogometnih imena svoje generacije.

"Njeno veličanstvo" Polgar

Festivalski program nastavlja se 5. i 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Skala. Među istaknutim je govornicima i Judit Polgár, najuspješnija šahistica svih vremena, koja će u razgovoru Queen of Chess govoriti o temama mentalne snage i donošenju odluka pod pritiskom.

Callum Williams iz magazina Economist analizirat će kako je sport prerastao granice natjecanja i postao jedna od najvrednijih globalnih industrija današnjice. Među posebnim govornicima na temu e-sporta bit će Njegovo Kraljevsko Veličanstvo princ Omar bin Faisal, predsjednik Jordan Esports Federationa i Njezino Kraljevsko Veličanstvo princeza Sara bint Faisal Al Saud, zamjenica predsjednika Saudi Esports Federationa.

Na festival stiže i Joel Morris, osnivač i izvršni direktor Fanvuea, jedne od rastućih platformi u industriji digitalnih kreatora i umjetne inteligencije. Aktualni izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurðsson govorit će o pritisku, mentalitetu i vođenju elitnih momčadi, dok će panel "Ludilo rokova: Preživjeti prijelazni rok" otvoriti pogled iza kulisa modernoga nogometnog tržišta temeljen na iskustvu nogometnog agenta i izvršnog direktora Niagara Sports Companyja Andyja Bare i Petre Pocrnić Perice, sutkinje Međunarodnog sportskog arbitražnog suda (CAS).

Rast regionalne MMA scene

Borilački dio programa posvećen je rastu regionalne MMA scene i internacionalizaciji borilačkog sporta. Sudjeluju Darko Stošić, jedan od najpoznatijih regionalnih MMA boraca, i Dražen Forgač, osnivač i predsjednik Fight Nation Championshipa (FNC).

Inovativni dio ovogodišnjeg programa je i "The Sharks of Sunset", koji u Zadar dovodi najperspektivnije sportske, e-sports i tech startupe regije. Pred investitorima, VC fondovima i liderima industrije svoja će rješenja predstaviti nova generacija poduzetnika, dok će najbolji startup osvojiti titulu "Shark of Sunset" i priliku za ekskluzivne razgovore s vodećim regionalnim investitorima. Među investitorima sudjeluju Pedja Predin iz Fifth Quarter Venturesa, Stjepko Čordaš iz Hellen's Rocka te Nils Sterenborg iz Powerplay Onea.