Svjetska sportska elita okuplja se u Zadru: Pogledajte tko sudjeluje u spektakularnom eventu na Jadranu

VL
Autor
Stjepan Meleš
27.05.2026.
u 13:42

Središnji dio svečanog otvorenja festivala bit će panel o budućnosti talijanskog nogometa, na kojem će sudjelovati legendarni Alessandro Del Piero, svjetski prvak i legenda Juventusa te analitičar CBS Sportsa, Michele Ciccarese, direktor za marketing i komercijalne poslove Serie A, i Marco Messina, analitičar Serie A na CBS Sportsu

Zadar će od 4. do 6. lipnja ponovno postati središte globalne sportske industrije. Peto izdanje Sunset Sports Festivala ove godine u Hrvatsku dovodi dosad neviđenu koncentraciju svjetskih sportskih zvijezda, televizijskih lica, lidera esporta, investitora i
predstavnika entertainment industrije, potvrđujući festival kao jedno od najrelevantnijih europskih mjesta susreta sporta, tehnologije, businessa i kulture. Ovogodišnje svečano otvorenje festivala 4. lipnja u obnovljenom kompleksu Sv. Nikole pretvorit će Zadar u međunarodni televizijski spektakl kakav se rijetko viđa u ovom dijelu Europe. Na jednom mjestu okupit će vodeća imena svjetskog
sporta i medijske industrije, uz ekskluzivni panel s Alessandrom Del Pierom te snimanje i proglašenje dobitnika Sofascore Player of the Season nagrada za američki CBS.

Središnji dio svečanog otvorenja festivala bit će panel o budućnosti talijanskog nogometa, na kojem će sudjelovati legendarni Alessandro Del Piero, svjetski prvak i legenda Juventusa te analitičar CBS Sportsa, Michele Ciccarese, direktor za marketing i komercijalne poslove Serie A, i Marco Messina, analitičar Serie A na CBS Sportsu. Razgovor će moderirati Nico Cantor, jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica američke sportske scene te voditelj CBS Sportsa i Paramount+ platforme. Po završetku panela uslijedit će proglašenje dobitnika Sofascore Player of the Season nagrada, međunarodne sportske dodjele nagrada koja će se snimati za američki CBS.

Jedinstveni televizijski spektakl dodjele nagrada prošle godine gledalo je više od milijun gledatelja. Riječ je o jedinom televizijskom događaju koji se producira u Hrvatskoj za američko tržište. Televizijski spektakl vodit će Kate Scott, dvostruko nominirana za Emmy nagradu i jedno od najprepoznatljivijih zaštitnih lica CBS Sportsa, poznata po emisiji UEFA Champions League Today, zajedno s Alessandrom Del Pierom, jednim od najvećih nogometnih imena svoje generacije. Nakon svečanog otvorenja u Zadru, festivalski program nastavlja se 5. i 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Skala, gdje će se okupiti vodeći ljudi iz svijeta sporta, medija, tehnologije, investicija i entertainmenta kroz niz panela, networking događanja i ekskluzivnih sadržaja. Među istaknutim govornicima je i Judit Polgár, najuspješnija šahistica svih vremena, koja će kroz razgovor Queen of Chess, koji će moderirati Anita Jones, televizijska voditeljica CBS-a i Paramount+ platforme, govoriti o temama mentalne snage, vrhunskim performansama i donošenju odluka pod pritiskom.

Callum Williams iz The Economista će na predavanju The Price of Passion: How Sports Became Luxury analizirati kako je sport prerastao granice natjecanja i postao jedna od najvrjednijih globalnih industrija današnjice. Među posebnim govornicima Esport Stagea ove godine su Njegovo Kraljevsko Visočanstvo princ Omar bin Faisal, predsjednik Jordan Esports Federationa i Njezino Kraljevsko Visočanstvo princeza Sara bint Faisal Al Saud, zamjenica predsjednika Saudi Esports Federationa.

Na festival stiže i Joel Morris, osnivač i izvršni direktor Fanvuea, jedne od rastućih platformi u industriji digitalnih kreatora i umjetne inteligencije. Poseban fokus ovogodišnjeg festivala bit će i na vođenju i kulturi uspjeha u vrhunskom sportu. Aktualni izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurðsson govorit će o pritisku, mentalitetu i vođenju elitnih momčadi, dok će panel Deadline Madness: Surviving the Football Transfer Window otvoriti pogled iza kulisa modernog nogometnog tržišta kroz iskustva nogometnog agenta i izvršnog direktora Niagara Sports Companyja Andyja Bare i Petre Pocrnić Perice, sutkinje
Međunarodnog sportskog arbitražnog suda (CAS). Borilački dio programa donosi panel The Rise of a Fight Empire / FNC Goes Global, posvećen rastu regionalne MMA scene i internacionalizaciji borilačkog sporta. Sudjeluju Darko Stošić, jedan od najpoznatijih regionalnih MMA boraca, i Dražen Forgač, osnivač i predsjednik Fight Nation Championshipa (FNC), dok će razgovor moderirati televizijska voditeljica i sportska novinarka Valentina Miletić.

Inovativni dio ovogodišnjeg programa je i The Sharks of Sunset, koji u Zadar dovodi najperskeptivnije sportske, esports i tech startupe regije. Pred investitorima, VC fondovima i liderima industrije svoja će rješenja predstaviti nova generacija poduzetnika, dok će najbolji startup osvojiti titulu „Shark of Sunset” i priliku za ekskluzivne razgovore s vodećim regionalnim investitorima. Među investitorima sudjeluju Pedja Predin iz Fifth Quarter Venturesa, Stjepko Čordaš iz Hellen’s Rocka te Nils Sterenborg iz Powerplay Onea.

Osim međunarodnog konferencijskog programa, Sunset Sports Festival ove godine ostavlja trag i u samom gradu kroz projekte koji povezuju sport, umjetnost i lokalnu zajednicu. U suradnji s američkim umjetnikom i osnivačem projekta Play in Color Sheltonom Hawkinsom, Grad Zadar i Sunset SportsFestival sudjeluju u obnovi Kapetanskog parka u Zadru, potvrđujući kako sport i kreativnost mogu stvarati trajnu vrijednost za građane i javni prostor. Na panelu From Courts to Canvas: Transforming the Game Through Art, Hawkins će govoriti o tome kako sport danas nadilazi teren i postaje važan dio suvremene umjetnosti, urbanog identiteta i kulture zajednice.

NE
NenadNikolicCroatia
13:57 27.05.2026.

Event??? Ma genijalno!

Avatar rubinet
rubinet
14:18 27.05.2026.

Svaka peta riječ nije hrvatska. Većina se može i treba prevesti. Članak nije bolji ako se umjesto zabava koristi "entertainment". Ili umjesto poslovanja " business". Ili umjesto rasprave "panel". Ili umjesto umrežavanje " networking".

