Nikad jači Plitvički maraton: Više od 870 trkača dolazi u srce prirode

Plitvički maraton ruši sve rekorde! Na Plitvice 6. i 7. lipnja dolazi više od 870 sudionika iz čak 50 zemalja svijeta. Nikada u povijesti ovaj događaj nije imao takav međunarodni odaziv, što potvrđuje da Plitvički maraton odavno nije samo sportski događaj, već utrka s identitetom, emocijom i ambijentom koji je čini jednom od najposebnijih u Hrvatskoj.

U svom 41. izdanju Plitvički maraton ponovno će okupiti trkače koji na Plitvice dolaze ne samo zbog rezultata, nego i zbog doživljaja trčanja u najstarijem i najvećem hrvatskom nacionalnom parku.

Podatak o sudionicima iz rekordnih 50 zemalja posebno potvrđuje da Plitvički maraton sve snažnije prelazi nacionalne okvire i zauzima važno mjesto na međunarodnoj trkačkoj karti, ističe ravnatelj Nacionalnog parka Plitvička jezera Tomislav Kovačević.

- litvički maraton nije utrka koja se može preseliti na bilo koju drugu lokaciju i zadržati isti identitet. On pripada Plitvičkim jezerima, šumama, cestama, usponima, ljudima koji ovdje žive i svima onima koji mu se iz godine u godinu vraćaju. Od samog početka, još od 1981. godine, maraton je imao jednu širu ideju: potaknuti ljude na kretanje, približiti im prirodu i pokazati da boravak u zaštićenom području ne mora biti samo promatranje, nego i aktivno, odgovorno sudjelovanje. Zato bih rekao da njegova prava snaga nije samo u prolaznom vremenu na cilju, nego u kontinuitetu, emociji i činjenici da se oko njega stvorila zajednica - ističe Tomislav Kovačević.

Plitvički maraton traje već više od četiri desetljeća, a ovogodišnji rekordni međunarodni interes potvrđuje njegovu posebnu poziciju među utrkama u Hrvatskoj i regiji. Sudionici iz 50 zemalja dolaze trčati u prostoru koji je mnogo više od sportske staze.

- Činjenica da se za Plitvički maraton prijavljuju natjecatelji iz toliko zemalja govori da ovaj događaj ima međunarodnu prepoznatljivost i da Plitvička jezera imaju snažnu privlačnost i izvan granica Hrvatske. No ono što je najvažnije jest pitanje što će ti ljudi ponijeti sa sobom kada odu. Hoće li pamtiti samo utrku ili osjećaj da su trčali kroz prostor koji je drukčiji, mirniji i posebniji od uobičajenih sportskih destinacija? Ako iz Plitvica odu s poštovanjem prema prirodi, s lijepom uspomenom i željom da se vrate, onda smo napravili dobar posao”, poručuje Kovačević.

Upravo ta kombinacija sporta, prirode, emocije i odgovornosti razlog je zbog kojeg se Plitvički maraton izdvaja od drugih utrka.

- Hrvatska ima puno dobrih utrka, dobro organiziranih događaja i lijepih staza, ali Plitvički maraton ima nešto što se ne može kopirati. Trčati u najstarijem i najvećem hrvatskom nacionalnom parku, u neposrednoj blizini jezera, slapova i šuma, nije isto kao trčati bilo gdje drugdje. Ovdje staza nije samo podloga po kojoj se trči. Ona je dio doživljaja”, naglašava ravnatelj.

Ovogodišnje izdanje donosi i novu utrku Wannabe 10 na 9 kilometara, osmišljenu kao među distancu za sve kojima je pet kilometara možda premalo, a polumaraton još uvijek prevelik izazov.

- Ne treba svatko odmah trčati maraton da bi bio dio Plitvičkog maratona. Netko će krenuti s pet kilometara, netko s devet, netko će se okušati u polumaratonu, a netko će trčati punih 42 kilometra. Važno je da ljudi dobiju priliku sudjelovati u skladu sa svojim mogućnostima”, kaže Kovačević.

Posebno ističe i važnost obiteljskog i rekreativnog karaktera događaja.

- Posebno mi je drago kada program uključuje i obitelji, djecu i rekreativce. Time maraton prestaje biti događaj samo za najspremnije trkače i postaje vikend sporta, druženja i boravka u prirodi. To je smjer koji ima smisla - dodaje Kovačević.

Uz maraton, polumaraton, Plitvičku peticu i novu utrku na 9 kilometara, program uključuje i dječje utrke, obiteljski subotnji program te bogate tombole, čime se cijeli vikend pretvara u sportsko-obiteljsko događanje u srcu Plitvica.

Za Nacionalni park Plitvička jezera Plitvički maraton nije samo utrka. To je događaj koji promiče zdrav način života, boravak u prirodi, odgovorno kretanje kroz zaštićeni prostor i snažnu povezanost Parka s lokalnom zajednicom.

- Sport je njegov okvir, ali njegov smisao je puno širi. Za Park je maraton prilika da se pošalje poruka o zdravom načinu života, o boravku u prirodi, ali i o odgovornosti prema prostoru u kojem se nalazimo. Za lokalnu zajednicu on znači dolazak ljudi, punije smještajne kapacitete, vidljivost destinacije i osjećaj da se nešto važno događa upravo ovdje - ističe Kovačević.

Organizirati veliku utrku u nacionalnom parku zahtijeva drukčiji pristup od organizacije klasičnog sportskog događaja. Na Plitvicama priroda nije scenografija, nego razlog zbog kojeg utrka ima smisao.

- U nacionalnom parku svaki organizacijski detalj mora imati i dimenziju zaštite prirode. Plitvička jezera su prostor iznimne vrijednosti i to se ne smije uzimati zdravo za gotovo. Cilj nam je da trkači dožive Park, ali da Park nakon utrke ostane jednako očuvan kao i prije nje - naglašava ravnatelj.

Rezultati će se bilježiti, pobjednici slaviti, a medalje nositi kući. No ono zbog čega se Plitvički maraton pamti ostaje osjećaj da je trkač bio dio nečega većeg od utrke.

- Za Park je najvažnije da natjecatelj osjeti da je bio dio nečega većeg od same utrke. Rezultat je važan svakom sportašu i to treba poštovati. Dojam staze također je važan, jer se upravo po stazi Plitvički maraton razlikuje od drugih. Ali cilj je da svaki trkač, bez obzira na distancu i rezultat, osjeti da je boravio u posebnom prostoru i da prema njemu treba imati poštovanje - zaključuje ravnatelj Nacionalnog parka Plitvička jezera Tomislav Kovačević.

Plitvički maraton zato ove godine ruši rekorde, ali i potvrđuje ono najvažnije: velike utrke ne stvaraju samo kilometri, nego mjesto, ljudi, emocija i priča koja traje. Zbog održavanja 41. Plitvičkog maratona, u nedjelju, 7. lipnja 2026. godine, od 8 do 14 sati uvodi se privremena regulacija prometa na području trase utrke. Promet će biti privremeno reguliran na relaciji: Mukinje (Plitvička jezera) – Drežničko Selište – Poljanak – Plitvički Ljeskovac – Velika Poljana (hoteli) – Mukinje (Plitvička jezera).

Privremena regulacija odnosi se na državne ceste DC42 i DC429, odnosno na dionice od Koranskog mosta do naselja Drežničko Selište te od naselja Poljanak do naselja Drežničko Selište, odnosno do Grabovca. Organizatori mole sve stanovnike, posjetitelje i sudionike u prometu za razumijevanje, strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije te uputa nadležnih službi. Preporučuje se pravodobno planiranje dolaska i odlaska s područja Nacionalnog parka Plitvička jezera.