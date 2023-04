'WRC nas želi i nudi još dvije godine. Sviđa im se Hrvatska, a s ovim budžetom mi smo mađioničari'

Samo dva dana nakon što je WRC Croatia Rally završio, počinju pripreme za onaj sljedeći. Ljudi iz organizacije ne pakiraju kofere za odmor i ne gase kompjutore jer nova je utrka već u planu. A još jednom su svima pokazali da živimo u zemlji čuda jer cijelu godinu, s najmanjim budžetom, planiralo se ono što ostatak svijeta vidi u samo četiri dana.

WRC zadovoljan

– Gradimo priču, zadovoljan sam što rastemo, bolji smo svake godine. Imamo sve više gledatelja, upita, čekaju nas razgovori da vidimo što još možemo poboljšati – kaže nam predsjednik organizacijskog odbora Daniel Šaškin pa dodaje:

– Budžet nam je 2,8 milijuna eura. Mi smo naučili biti mađioničari jer, kada platimo FIA-i i WRC promotoru, ode nam pola budžeta pa utrku radimo s 1,4 milijuna eura. To je sve velika ljubav, želja i upornost. U organizaciji su bivši sportaši koji to vole, ali dugoročno to nije održivo. Treba nam još jakih partnera, treba se to profesionalizirati.

A profesionalizirati se mora i servisni park na Velesajmu, koji je mnogima trn u oku.

– Dobili smo kritike jer nije to nivo Svjetskog prvenstva. Lokacija je sjajna, ali šljunčana podloga nije rješenje, mora se asfaltirati. Sada imamo tri opcije: da se uredi, da se preselimo ili da ne radimo utrku. Moramo naći rezervnu lokaciju, a kao opciju detektirali smo vojarnu "Croatia" i nadamo se da ćemo tu naći novog partnera jer već ima takvih suradnji s vojskom vani. Velesajam ovakav kakav je više nije opcija. Imamo ponuda s drugih strana, zovu iz Dalmacije, Istre. Vidjet ćemo koja je najbolja opcija za utrku, logistiku... Sigurno je jedino da ćemo mijenjati jedan, dva brzinca svake godine da bude zanimljivo.

Hrvatska ugovor s WRC-om ima još na godinu dana.

– WRC nam nudi i 2025. i 2026., žele da ostanemo, zadovoljni su. Utrka je teška, neizvjesna, prava reli utrka. Sviđa im se Hrvatska, koncept, to što su u glavnom gradu, zračna luka je blizu, hoteli na nekoliko kilometara. Sve im je lakše odraditi nego u nekoj šumi u Švedskoj.

WRC Croatia Rally sada slovi za jednu od najzahtjevnijih utrka u kalendaru. Zašto?

– U organizaciji su bivši relijaši i dugo smo to pripremali. Kada se vozi na 20 Celzijevih stupnjeva u Novigradu na Dobri, a onda se penjete na Platak, gdje je pet stupnjeva, pa u šumi još ima snijega, to je zanimljivo. Tu su i uski dijelovi, asfalt, uzbrdica, nizbrdica... Jednostavno je nemoguće napraviti savršenu taktiku. Vozači imaju dvije rezervne gume i ako je kiša na jednom brzincu, na drugom sunce, moraju računati i vidjeti gdje će najmanje izgubiti. U Finskoj je cijelo vrijeme ista konfiguracija, širina staze, podloga, a kod nas je nepredvidivo.

Pobjednik hrvatskog WRC-a je Britanac Elfyn Evans. Svake godine slavi neko drugo veliko reli ime.

– Žao mi je Thierryja Neuvillea jer imao je utrku u džepu. Navodno da mu je auto bio neupravljiv, Hyundai ima tu boljku da, kada ga voziš na 80, 90 posto, bude savršen, a kada ga potjeraš na sto posto, počne se ritati, nesiguran je, osjećaš kao da će se raspasti. Toyota je recimo uzela bivše relijaše i pomiješala ih s inženjerima, zato je ispred. No drago mi je da je pobijedio Evans, on mi je bio drugi favorit jer se osvetio za 2021.

Kakav je dojam hrvatskih posada?

– Za naše vozače ovo je jako dugo i teško jer naši su reliji puno kraći. Osim toga, ovo im je i skupo. Hrvatin je tu pametno odigrao pa se probio među prvih 30. Pokos i Magličić bili su dobri, a nažalost Ravenščaki nisu imali sreće. No priča o Hrvatskoj i reliju puno je dublja. Treba tu puno promjena – kaže nam Šaškin koji je zadovoljan odazivom navijača.

– Policija je izvijestila da je u četvrtak na Shakedownu bilo 25.000 ljudi, a u Kumrovcu oko 70.000. Gledatelja ima više nego prošle godine, VIP je bio rasprodan, prodaja karata nije išla loše.

Lokalci zaradili

Zadovoljni su bili i lokalni ljudi.

– Mogu reći da je brzinac Ravna Gora – Skrad organiziran fantastično. Tamo je lokalna zajednica pozvala ljude, organizirali su više od 20 parkirališta, ugostiteljsku ponudu, koncerte... Lokalci su bili zadovoljni, evo jedna je gospođa bila presretna jer je zaradila 200 eura budući da je imala parkiralište u svom dvorištu. Ljubila je i grlila naše ljude jer je zaradila pola mirovine. Tako ćemo sada nastaviti, razgovarat ćemo s lokalnim zajednicama da napravimo sinergiju.

Šaškin se kratko osvrnuo i na muškarce koji su se potukli tijekom utrke i time ugrozili mnogo toga.

– Čuli smo nekoliko varijanti zašto je došlo do tučnjave. Vjerojatno su se svađali oko mjesta. Na snimci izgleda gore nego što jest. Svi trebamo misliti na sigurnost.

Nažalost, WRC Croatia Rally počeo je tragedijom u kojoj je poginuo Craig Breen i njegova je smrt obilježila ovu utrku.

– Žao mi je Breena. To je bila najbizarnija nesreća u povijesti WRC-a. On sam komentirao je svojedobno da je život kratak i da su ljudi koji sjede u ovim autima najsretniji. Koliko god da je lijep, sport je i okrutan.