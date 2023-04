Teška godina za reli, obilježena je s više smrtnih slučajeva

Britanac Elfyn Evans u Toyoti GR Yaris Rally1 pobjednik je trećeg izdanja WRC Croatia Rallyja koji se boduje u poretku za Svjetsko prvenstvo. Nakon Francuza Sebastiena Ogiera i Finca Kallea Rovanpere dobili smo i trećeg pobjednika Croatia Rallyja, a to je 34-godišnji Velšanin Evans. Ovo mu je deseta sezona u WRC-u te šesta pobjeda u karijeri, i to prva nakon 18 mjeseci posta. Jer posljednji je put na najvišoj stepenici postolja stajao još u listopadu 2021. godine, kada je slavio u Finskoj.

Nakon 20 brzinskih ispita raspoređenih na različitim terenima u pet hrvatskih županija ukupne dužine 301,26 kilometara, Evans je slavio s rezultatom 2:50.543. Velšanin je uoči posljednja četiri brzinska ispita u nedjelju imao 25.4 sekunde prednosti ispred Estonca Otta Tanaka u Ford Pumi Rally1. Na koncu je ta prednost iznosila 27 sekundi. Treći je bio Finac Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) s 58,6 sekundi zaostatka.

Do hrvatskog relija vodeći u ukupnom poretku Svjetskog prvenstva Francuz Sebastien Ogier u Toyoti Yaris Rally1 na koncu je bio peti s minutu i 28 sekundi sporijim vremenom. Osmerostruki svjetski prvak najbolje je startao na trećem izdanju Croatia WRC Rallyja, bio je u vodstvu nakon prvog brzinskog ispita, no u drugom je probušio gumu izgubivši dragocjeno vrijeme. Međutim, u nastavku relija uspio se probiti do pete pozicije. Gumu je u drugom brzincu prvog dana relija probušio i aktualni svjetski prvak i prošlogodišnji pobjednik hrvatskog relija Finac Kalle Rovanpera koji je na koncu bio četvrti (+1,18).

Nakon prva četiri relija sezone Evans i Ogier izjednačeni su na prvom mjestu u ukupnom poretku sa 69 bodova, treći je Tanak sa 65, Rovanpera je četvrti sa 64, a Neuville peti s 58. Iduća WRC stanica je Portugal gdje će se najbolji relijaši svijeta nadmetati od 11. do 14. svibnja. U kalendaru ove sezone ukupno je 13 relija, a sezona završava sredinom studenog u Japanu.

Devet dana nakon što je u Hrvatskoj poginuo irski vozač Craig Breen, nova smrtonosna nesreća u tom sportu dogodila se u Španjolskoj gdje je život izgubio domaći vozač. Španjolac David López Tomico u subotu popodne sletio je s ceste u 50 metara duboku provaliju pored mjesta San Bartolome de Pinares u središnjoj Španjolskoj. Njegova suvozačica Natalia Ros je ozlijeđena i prevezena u lokalnu bolnicu, izvijestila je španjolska hitna pomoć. Vatrogasci su izvukli njihova zarobljena tijela iz smrskanog automobila Fiat Abarth Grande Punto.

– David López Tomico je nažalost poginuo. Naša iskrena sućut obitelji i prijateljima. Počivao u miru – napisao je Španjolski automobilski savez na Twitteru.

López Tomico i Ros sudjelovali su u inauguracijskoj utrci Rallysprint koja se vozi u autonomnoj pokrajini Castilla y Leon. U subotu je utrka duga 43 kilometra prekinuta zbog nesreće. López Tomico od 2013. godine natjecao se u reliju. Njegovom pogibijom nastavlja se teška godinu za svijet tog sporta, posebno u Španjolskoj u kojoj su prije tjedan dana poginuli Julio César Castrillo i njegov suvozač Francisco Javier Alvarez u nesreći na reliju Villa de Tineo. Vozač Svjetskog prvenstva Craig Breen stradao je u nesreći tijekom testne vožnje uoči utrke WRC Croatia Rally, a dan prije preminuo je hrvatski velikan relija Tihomir Filipović u 67. godini nakon duge bolesti. U siječnju je pak američki profesionalni vozač relija Ken Block doživio fatalnu nesreću na motornim sanjkama u dobi od 55 godina.