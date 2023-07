West Ham radi probleme Nikoli Vlašiću, neće ostati u Torinu? 'Vidjeli su isto što i mi'

Nakon što su Cristiano Ronaldo i Marcelo Brozović, pa i mnoštvo drugih velikih imena iz svijeta nogometa otišli put Saudijske Arabije, tamošnji klubovi zagrizli su još jače. Naime, Kylian Mbappé dobio je ponudu da karijeru nastavi u Al Hilalu koji je PSG-u ponudio 300 milijuna eura.

Izgledniji ostanak u Europi

Sam 24-godišnji napadač mogao bi u godinu dana zaraditi čak 700 milijuna eura, no L'Équipe piše da je teško da će on otići tamo. Izgledniji je njegov ostanak u Europi, već se neko vrijeme piše da je sve dogovorio s Real Madridom, no jednako tako spominje se i da ga žele dovesti Barcelona, Tottenham i Inter.

Odluka o budućnosti uskoro će pasti jer Mbappé odbija produljiti ugovor s PSG-om za koji je vezan do kraja lipnja sljedeće godine.

Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić (25) želi pak napustiti West Ham i ostati u Torinu kod Ivana Jurića. U Italiji je na posudbi od prošle sezone, no Englezi mu rade problem velikim odštetnim zahtjevom. Torino bi morao platiti Vlašića oko 15 milijuna eura, a Portal Green Street Hammers piše:

"Možda je to neka grižnja savjesti. Vidjeli smo igrača koji je bio talentiran, ali nekonzistentan pa smo ga poslali na posudbu kako bi dobio minutažu i pokazao što zna. Nažalost, Torino je vidio isto što i mi. I dalje mislimo da je talentiran. Mlad je, jak, gladan i igrao je odlično u velikim utakmicama. To su igrači kakve želimo. Mogao bi ostati ovdje, ali mora doći i boriti se za minutažu kao i ostatak momčadi. Ono što se promijenilo od prošlog puta kada je bio ovdje jest da sada igramo puno više utakmica."

Podsjetimo, Vlašić ima ugovor do ljeta 2026. godine, a karijeru želi nastaviti u Torinu u kojemu je odigrao 34 utakmice i zabio pet golova uz šest asistencija.

Zavrzlama je nastala i oko Mislava Oršića (30) koji je nedavno došao u turski Trabzonspor i potrgao prednje križne ligamente u desnom koljenu na treningu. Pred njim je pauza od sedam do devet mjeseci, a turski Fanatik piše da će Trabzonspor i trener Nenad Bjelica raskinuti ugovor s hrvatskim napadačem.

Bjelica uz Oršića

No Bjelica je to opovrgnuo iako Turci prenose i ove njegove izjave:

– Poznajem Oršića pet-šest godina. Nikad prije nije bio ovako ozlijeđen. Nažalost, imao je nesreću, tako je to u nogometu. Tražimo igrača koji može zamijeniti Oršića i Trezegueta i koji će popuniti tu prazninu. Dali smo svoju ponudu Siopisu, ali pretpostavljam da prva ponuda nije prihvaćena. Vidjet ćemo što će biti.

Dodajmo da baskijski mediji pišu kako je Unai Vencedor (22), veznjak Athletic Bilbaa, želja prvaka Hrvatske. Vencedor je do proljeća prošle godine bio član mlade reprezentacije Španjolske, za koju je igrao osam puta. Iz nje je ispao kada je prestao biti član prve postave Athletica, a sada bi mogao u Dinamo.