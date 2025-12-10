'U tom igraču ja ne vidim problem za Dinamo! Ne znam zašto bi on bio igrač manje...'

Dinamo, momčad s 23. mjesta (od 36) Europske lige, u četvrtak od 18.45 u Maksimiru dočekuje šestoplasiranu momčad španjolske Primere, Betis. Je li ovo za Dinamo još nezgodniji suparnik od Celte, pitali smo stručnog komentatora Arenasporta Elvisa Scoriju.

- Drugačija su momčad od Celte, koja ima brže igrače na krilima, s kojima je bila maksimalno opteretila Dinamove bekove. Tu su Španjolci praktički dobili utakmicu u Maksimiru. Betis nema takvu brzinu kakvu ima Celta. Igra 4-2-3-1, a za Dinamo je odlično što neće biti Isca. Taj je vrsni vezni igrač sličnih karakteristika kao što je Aspas iz Celte, Isco je baš onaj koji radi ogromnu razliku. On se prije dva kola sudario s igračem i dobio 12 šavova pa će propustiti još ovu utakmicu. Tako da između linija ostaje Fornals – kaže Scoria i nastavlja:

- Djeluje mi kako je protiv Betisa lakše igrati nego protiv Celte, što se već i pokazalo u međusobnim susretima s Dinamom u veljači 2024. godine. Tada je Dinamo u dvije utakmice izbacio Betis, što je sigurno ohrabrujuće, ogroman uspjeh.

S kakvim snagama će Betis nastupiti u Zagrebu?

- Trener Pellegrini sigurno će protiv Dinama koristiti trojicu afričkih igrača (Amrabat, Ezzalzouli, Bakambu, nap.a.) budući da afrički nogometaši imaju pravo nastupa najkasnije do nedjelje, zbog odlazaka na Afričko prvenstvo, a Betis svoju utakmicu u prvenstvu igra tek u ponedjeljak. Problematičan im je lijevi bok, jer su im dvojica igrača na toj poziciji ozlijeđena, jedan od njih je reprezentativac Dominikanske Republike Firpo. U napadačkom dijelu su jaki, tu su Brazilac Antony i u špici Kolumbijac Cucho Hernandez – kaže Scoria.

Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

Neki biranim riječima spominju Marokanca Ezzalzoulija?

- Meni je taj igrač u dvije utakmice s Dinamom bio najlošiji na terenu. Tko zna, možda je u međuvremenu napredovao.

A kakav bi Dinamo trebao biti da bi opet svladao Betis? Još uvijek je svima u sjećanju muka protiv Celte, pa onda i protiv Lillea – kao da su momčadi iz liga Petice u ovom trenutku prejake za plave?

- Svaka utakmica je priča za sebe. Vi spominjete posljednje dvije europske, ali one sada ništa ne znače – Dinamo protiv Betisa može biti u sasvim drugačijem izdanju. Poželjno je naravno da u četvrtak bude na vrhu vrhova svojih mogućnosti, ponajprije u količini trke, a onda i koncentracije. To je ono što je Dinamo dignulo u prvoj fazi sezone. Trebat će i poboljšati igru jedan na jedan, što u HNL-u nije problematično, ali je u europskim utakmicama to sasvim drugačije. Ja mislim da Dinamo ima dobre šanse protiv Betisa.

U Dinamu se u posljednje vrijeme naglašava zastoj proizvodnje pogodaka napadača, s Beljom pod posebnim povećalom. Treba li takvu utakmicu početi napadač koji dva mjeseca nije bio strijelac?

- Ne vidim po čemu bi to Beljo bio "igrač manje". Beljo zna igrati, a Dinamo može igrati s jednom špicom i u tom igraču ne vidim nikakav problem za Dinamo. Ako ga Kovačević stavi od prve minute, sigurno će u toj utakmici biti prostora za njega.

Dolazi li Betis u Zagreb s pojačanim motivom, s obzirom na to da je ovdje u pretprošloj europskoj sezoni bio eliminiran?

- Njihov trener Pellegrini zadnjih godina baš i ne "gura" Europu. U europskim utakmicama, koje mu nisu bile prioritet, uvijek je rotirao po petoricu-šestoricu igrača – zaključio je Elvis Scoria.

Tragom ovog posljednjeg zapažanja preletjeli smo malo Betisove europske rezultate: u sezoni 2022./2023. ispao je u osmini finala Europske lige od Manchester Uniteda, potom je u sljedećoj sezoni u play-offu nokaut faze Konferencijske lige ispao od Dinama, a u prošloj sezoni Betis je u istom natjecanju došao do finala u kojemu je poražen od Chelseaja 1:4. U ovoj sezoni Betis nakon pet kola Europske lige drži visoko peto mjesto s 11 bodova. Pobijedio je Ludogorec u gostima s 2:0, te Lyon s 2:0 i Utrecht s 2:1 kod kuće, a remizirao s Nottingham Forestom doma 2:2 i Genkom u gostima 0:0. Betis je trenutačno na šestom mjestu španjolske lige s 24 boda, pet više od Celte koja je nedavno pobijedila plave u Maksimiru s 3:0.