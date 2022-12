Bivši sudac: Nema smisla donositi presudu, svima bih rekao samo da pogledaju Livakovićevu nogu

Prošlo je više od jednog dana od utakmice Hrvatske i Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva u Kataru, a nakon našeg 3:0 poraza kazneni udarac za vodstvo Argentine još i dalje je tema o kojoj velik broj ljudi razgovara. U 32. minuti utakmice nakon duela Juliana Alvareza i Dominika Livakovića talijanski sudac Daniele Orsato je pokazao na bijelu točku bez previše zadrške, a VAR suci se nisu uključivali. Messi je dvije minute kasnije zabio s bijele točke za vodstvo Argentine, a u Hrvatskoj vlada mišljenje da kaznenog udarca nije bilo. Ovako je na sve reagirao hrvatski kapetan Luka Modrić.

- Igrali smo jako dobro do penala, koji prema meni nije ni trebao biti dosuđen. Inače ne pričam o sucima, ali nemoguće je to izbjeći. On je jedan od najgorih sudaca koje poznajem i ne pričam samo o danas. Ranije mi je sudio i nikad nisam imao dobro sjećanje na njega. On je katastrofa!

Reakcija hrvatskog sudačkog eksperta, Marija Strahonje, odjeknula je na HRT-u.

- Livaković je stajao metar ispred napadača u kaznenom prostoru, on nije srušio napadača, nego se ovaj zabio u njega. Prvi kontakt napadača je u međunožje Livakovića, to je tipičan sudar. Ali gdje je bio Orsato, 40-45 metara od gola, na petama i ne postavljen lijevo, gdje je lopta u odnosu na kontakt.

S njime se, međutim, nije složilo hrvatsko 'oko sokolovo', Mateo Beusan, koji je istaknuo da "možemo biti sretni što Livaković nije dobio crveni karton". Kako je moguće da za istu situaciju dva stručnjaka razmišljaju oprečno drukčije, pitamo našeg sugovornika, bivšeg nogometnog suca Borislava Bezjaka.

- Strahonja i Beusan su rekli to što su rekli, ali na kraju svi pričaju o toj nozi. Naravno, ovo nije klasičan jedanaesterac, daleko od toga, ali sudac je tako procijenio i odmah je pokazao na kazneni udarac. Zašto se VAR suci nisu uključili? Zato što su mu vjerojatno povjeroval - rekao je Bezjak, pa nastavio:

- Da Livaković nije stavio nogu, VAR bi se odmah uključio jer bi tada to bio prekršaj u napadu. Čim je ova noga otišla udesno, napadač nema kud.

Je li onda ovo kazneni udarac ili ne?

- Ne bih davao nikakve ocjene i prosude o ovoj situaciji. Ovo nije klasični kazneni udarac, ali opet, cijela ta situacija se svodi na desnu nogu Livakovića. Neke situacije su jako teške za procijeniti i za njih nema točnog odgovora u pravilniku, a ovo je jedna od tih. Još jednom ponavljam, nek ljudi pogledaju tu desnu nogu i sami procijene. Orsato je tu imao svoje viđenje, i nema tu nikakvih drugih događanja - zaključio je Bezjak.