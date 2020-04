Vraćam se u Finsku, u Italiji dogodine neće biti novca

Boris Dvoršek (49), hrvatski rukometni trener, sljedeće sezone Italiju će zamijeniti Finskom. Naime, od 15. srpnja postat će novi trener rukometaša Cocksa.

Riječ je o najboljem finskom klubu koji je zadnje tri sezone stalni sudionik Lige prvaka, naravno, ne elitne, već slabije skupine.

- Nažalost, sljedeće sezone nećemo igrati Ligu prvaka. U trenutku kada je u Finskoj proglašen kraj prvenstva, klub je bio treći.

Znači, igrat ćemo sljedeće sezone Challenger kup. Da se prvenstvo odigralo do kraja, sigurno bismo bili prvaci – istaknuo je Dvoršek koji je još uvijek u Italiji.

Situacija je teška

Ondje je do pandemije odrađivao drugu sezonu u Bozenu s kojim je lani osvojio kup i prvenstvo, a ove sezone kup.

– Predsjednik kluba zamolio je da ostanem do 1. lipnja i dobivam uredno plaću. Naime, u Italiji još nisu proglasili prvake u rukometu i još uvijek se nadaju da bi se moglo odigrati prvenstvo do kraja. Ostalo je još šest kola, nama sedam jer moramo odigrati i jednu ranije odgođenu utakmicu.

No, kako smo trenutačno prvi i kako smo odigrali sa svim jačim klubovima, uvjeren sam da bismo osvojili još jedan trofej. U Italiji je pravilo da svaki klub ima samo dva stranca, a oba moja, Iranac i igrač Bosne i Hercegovine, za sada su ostali. Većina klubova ostala je bez stranaca, posebice klubovi s juga Italije.

Kod vas, dakle, nema smanjenja plaća?

– Nema jer je novac za plaće osiguran od sponzora i taj novac postoji.

Kako to da nećete ostati?

– Sljedeće sezone današnji predsjednik odlazi iz kluba i neće biti tako puno financijskih sredstava kao što je bilo posljednje dvije sezone. Meni su nudili da ostanem, ali za 40 posto manju plaću. Osam igrača već je najavilo odlazak, tako da nema smisla. Nakon osvojenih trofeja, ne želim biti trener koji će ostati upamćen po ispadanju iz lige.

Kakva je trenutačno situacija u Bolzanu?

– Teška, kao u cijeloj Italiji. Kretanje je ograničeno, samo 200 metara od mjesta stanovanja. Samo jedna osoba iz obitelji može ići do dućana ili prošetati kućnog ljubimca. U automobilu se mogu voziti najviše dvije osobe i to tako da sjedne dijametralno jedna od druge.

Cocks je deveti klub u karijeri Borisa Dvoršeka. Bio je trener rukometaša PPD Zagreba, Karlovca, Medveščaka, Borca, Eppana, PIF-a, Bozana te rukometašica Trešnjevke.

Pobjeđivao je i Vardar

Bio je izbornik rukometaša i rukometašica Hrvatske do 18 i 21 godine te pomoćnik ženske seniorske reprezentacije Hrvatske od 2010. do 2012. godine. Najveći klupski uspjeh mu je osvajanje SEHA Gazprom lige s PPD Zagrebom 2013. godine kada je u finalu pobijedio Vardar, i to u Skoplju.

– Naravno da mi je želja raditi u nekom jačem europskom klubu, primjerice u Njemačkoj ili Francuskoj. Ali, teško je tamo upasti. Što se tiče Cocksa, riječ je o klubu koji je prepoznatljiv u Europi. Šteta što nećemo igrati Ligu prvaka, ali ako složim dobru momčad, možemo pokušati osvojiti Challenger kup. Koliko mi je poznato, igrački kadar ostao je isti, došao je tek sjajni ljevak Rönnberg u francuski Aix.

Ove sezone u Cocksu je igralo čak 12 stranaca – tri Srbina, četiri Bjelorusa, dva Rusa te po jedan igrač iz BiH, Latvije i Moldavije.

– Doveli sa za sada jednog Srbina, Đorđa Đekića koji je igrao u Izraelu. Volio bih dovesti nekog igrača iz Hrvatske, ali teško ću uspjeti. Nije problem u novcu, već u činjenici što svi igrači Cocksa moraju odraditi tri-četiri sata u tvrtki koja je glavni sponzor kluba. Riječ je o tvornici koja se bavi drvnom industrijom. Naravno, nije riječ o teškim fizičkim poslovima i ako je utakmica u srijedu, onda se ne radi utorak i četvrtak.

Recimo, došao bi vratar Matej Volarević ali on želi biti samo profesionalac u klubu – kaže Dvoršek kojem nije prvi put da ide u Finsku:

– Bio sam u PIF-u, u sezoni 2017./18. To je klub koji se bori za ostanak u ligi i smješten je na jednom otočiću pet sati vožnje od Helsinkija. Sada ću biti pedesetak kilometara udaljen od glavnog grada Finske. Dobro je što ne dolazim u nepoznato, već znam sve njihove običaje. Rukomet u Finskoj tek je osmi, deveti po popularnosti, ali na utakmice Cocksa dolazi velik broj gledatelja – zaključio je Dvoršek.