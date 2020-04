Tko je najbolji? Ronaldo, Messi, Pele? Evo što kažu brojke

Cristiano Ronaldo (35) bolji je od Lionela Messija, ali ja sam najbolji igrač u povijesti – kazao je nedavno Edson Arantes do Nascimento, slavan po svome nadimku Pelé.

Mnogi se s time neće složiti, prije svega Ronaldov menadžer, moćni Jorge Mendes koji tvrdi kako boljeg od Ronalda nogometni svijet nije vidio.

– Cristiano Ronaldo je bolji od Peléa – izjavio je jesenas Mendes te se pozvao na statistiku.

– Brojke ne lažu i uzdižu u kategoriju najboljih igrača u povijesti nogometa zbog svega što je osvojio u različitim klubovima, bilo u Engleskoj, Španjolskoj, Italiji ili s reprezentacijom Portugala. Najbolje od njega tek dolazi – kazao je Mendes.

Cristiano Ronaldo možda neće doseći Peléov status nedostižnog i osvojiti tri naslova svjetskog prvaka, ali jedan rekord najvećeg u povijesti mu je na dohvat ruke. Portugalac je trenutačno sa 725 postignutih golova u službenim utakmicama peti najbolji strijelac u povijesti nogometa, a napredak na toj vječnoj ljestvici mora sačekati bolje dane.

Samo su četvorica ispred

Prvi kojeg treba nadmašiti je Ferenc Puskás (746 golova), a onda slijedi najveći. U Guinnessovoj knjizi rekorda kao najveće golgetersko dostignuće drži se Peléovih 1279 pogodaka (iako on tvrdi da ih je zabio četiri više, odnosno 1283). Međutim, od tog broja golova Pelé ih je 767 zabio u službenim nastupima, a ostatak u prijateljskim ili ekshibicijskim nastupima. Pelé je u svoj golgeterski učinak pribrojio čak i golove koje je postigao na nekom natjecanju brazilske vojske, no to ga nije priječilo da kaže:

– Stalno me pitaju: “Kada će se pojaviti novi Pelé?” Nikad! Moji roditelji su zatvorili tvornicu. Kada netko zabije 1283 golova poput mene i osvoji tri svjetska prvenstva, onda možemo pričati.

Cristiano Ronaldo je, računajući službene nastupe, na tek 42 golova manje od Peléa i prije ili poslije će ga dostići. Da koronavirus nije zaustavio nogomet na neodređeno vrijeme, vjerojatno bi ga i stigao do 36. rođendana. Naime, od 725 koliko ih je zabio u karijeri, Cristiano Ronaldo je njih čak 260, ili čudesnih 35 posto, postigao u četvrtom desetljeću života, odnosno u posljednjih nešto više od pet godina. Doduše, broj golova je iz godine u godinu u padu iako je i dalje impresivan – s 30 je zabio 58 pogodaka, s 31 mrežu protivnika zatresao je 54 puta, s 32 u strijelce se upisao u 53 navrata, s 33 postigao je 49 golova, a s 34 njih 42. Nakon što je 5. veljače proslavio svoj 35. rođendan Ronaldo je odigrao pet utakmica i tri se puta upisao u strijelce. S takvim standardom Portugalac bi u normalnim okolnostima dostigao Peléa do svog 36. rođendana, no pitanje je koliko će do 5. veljače 2021. uopće odigrati utakmica.

A kada jednom dosegne Peléa, za titulu najboljeg golgetera svih vremena preostat će mu da nadmaši učinak samo još dvojice. Legendarni Romário u mirovinu je otišao tek nakon što je zabio tisućiti gol u karijeri. Utakmica njegova Vasco da Game i Santosa zbog slavlja koje je uslijedilo nakon tog je pogotka bila prekinuta na 20 minuta.

– Ovo je jedan od najvećih trenutaka u mome životu, napravio sam što je samo još jedan nogometaš u povijesti uspio – govorio je kroz suze Romário aludirajući na Peléov golgeterski učinak.

Međutim, baš kao i u slučaju najboljeg svih vremena, u nogometnim knjigama stoji drukčija Romárijeva statistika – 772 pogotka. Toliko ih je, naime, brazilski as zabio u službenim utakmicama, no on je u svoj nogometni CV pribrojio i one golove koje je zabijao u prijateljskim utakmicama, ali i u mlađim kategorijama. Kasnije je izdao DVD s 900 svojih golova kako bi prisnažio golgetersku ostavštinu.

Do Cristiana Ronalda svima je nedostižan bio učinak Austrijanca češkog porijekla Josefa Bicana koji je u 27 godina karijere, od 1928. do 1955., na službenih 530 utakmica postigao nevjerojatnih 805 golova. A odgađanje Eura za godinu dana usporilo je Ronalda u još jednom pothvatu za povijest. Naime, slavni Iranac Ali Daei nogometaš je s najviše postignutih golova u dresu reprezentacije, zabio je ukupno njih 109. Idući na toj listi je Cristiano Ronaldo s 99 golova, odnosno tek deset manje. Da koronavirus nije promijenio nogometni kalendar, bilo bi samo pitanje vremena kada će Ronaldo prestići Daeija s obzirom na Euro koji se trebao igrati ovog ljeta, potom Ligu nacija te kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje bi, prema aktualnom rasporedu, trebale početi u ožujku 2021. A koliko Ronaldo, bez obzira na svoju dob, čini razliku za reprezentaciju Portugala, potvrdile su kvalifikacije za Euro. Od 22 pogotka svoje reprezentacije u skupini zabio ih je čak 11, tek jedan manje od najboljeg strijelca kvalifikacija Harryja Kanea. I nije zanemarivo kada je te golove postigao – svih 11 kada su se kvalifikacije lomile, u posljednjih šest utakmica.

Na kojoj brojci golova će se Ronaldo zaustaviti, ovisi samo o njemu. Tijekom karijere su ga poštedjele ozljede, najdulju stanku imao je od 94 dana još u vrijeme dok je nosio dres Manchester Uniteda. I to nije slučajno.

Na travnjaku do 40.?

Prije nekoliko mjeseci izjavio je lako može igrati do 40. godine, a takvu dugotrajnost može zahvaliti svojem tijelu koje je, prema tvrdnjama stručnjaka, na razini dvadesetogodišnjaka!

– Sve će zavisiti od motivacije. Fizički mogu igrati do 40. godine bez problema. Najvažniji faktor će biti psiha. Nitko ne traje vječno, sve ima svoj početak i kraj. Ipak, osjećam se dovoljno snažno da i dalje osvajam trofeje – rekao je Cristiano Ronaldo.

A veće motivacije od toga da ga pamte ne samo kao jednog od najvećih već kao najboljeg strijelca u povijesti nogometa ne može imati. Preostao mu je još samo 81 pogodak. Za vrat mu puše Lionel Messi. Sjajni Argentinac do sada je zabio 697 golova, odnosno tek 28 manje od Ronalda od kojeg je pritom dvije i pol godine mlađi, što nije zanemarivo. Možda ćemo i taj lov gledati...

