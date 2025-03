Vraća se čovjek bez kojeg je Dinamo nezamisliv. Svi su dobili jasnu poruku: 'Drž'te gaće!'

Bruno Petković dobio je minutu, dvije ili tri u Koprivni u 1:0 izuzetno važnoj pobjedi Dinama nad Slavenom Belupom, uspio je dobiti i udarac po stopalu. I ne bi ta minimalna minutaža bila za nekog igrača tako važna, neki bi ju zacijelo držali i kao omalovažavanje u takvom 'garbage timeu'. No, Fabio Cannavaro nije bez veze uveo Petkovića u završnici te utakmice, vjerujemo da je to za suparnike plavih u završnici ovog prvenstva poruka - vraća se Petko i 'držte gaće'.

Već u derbiju s Hajdukom Cannavaro ga je stavio na klupu iako ga nije uvodio ni kraju iako je tih 2:0 zapravo bio negativan rezultat za plave, ali Petko je bio jako aktivan na klupi, ukazivao na to što treba raditi, svadio se sa sucima, zagrijavao se ne hajući što oko njega padaju baklje s južne tribine na kojoj su bili navijači Hajduka. Želio je Petkovića blizu momčadi jer je očito shvatio koliko znači za momčad, čak i kad ne igra. No, Petković se sad očito vraća i pomalo možemo očekivati dizanje njegove minutaže, možda ne već u subotu u srazu s Lokomotivom, ali nakon reprezentativne stanke on bi mogao znatno pomoći Dinamu.

Nerijetko je statistika čimbenik koji se uzima kao zdravo za gotovo u nogometu, možda je ona egzaktniji pokazatelj u nekim drugim sportovima, ali u nogometnu sigurno nije. Jer, po njoj ne bi primjerice ni Mišić ni Petković ili Ademi bili nešto posebno, nešto što bi ih skupo prodalo, ali njihov značaj za momčad je enormno veći od onoga što govore njihove suhe brojke. Petković je i prošle sezone imao problema s ozljedama, a Dinamo je bio u dosta nezgodnoj situaciji u HNL-u sve dok nije ispao iz Europe.

- Petković je nama izuzetno važan igrač, dovoljno je pogledati po rezultatima koliko nam je nedostajao dok ga nije bilo, a koliko je bilo lakše kad se vratio – govorio nam je tadašnji trener Dinama Sergej Jakirović.

U toj prošloj sezoni Petković je u svim natjecanjima nastupio u 44 utakmice, postigao je 18 pogodaka uz deset asistencija. Ove sezone Petkovića više nije bilo nego što je sudjelovao u utakmicama Dinama, nastupio je u 17 utakmica, postigao pet pogodaka uz tri asistencije, ali za zabilježiti je da je odigrao samo 915 minuta u svim natjecanjima (u samo pet je odigrao svih 90 minuta). No, Petković se vraća za ludu završnicu kakva čeka Dinamo, za završnicu u kojoj treba dostići prednost Hajduka i Rijeke, kao što su ih plavi dostigli i na kraju debelo prestigli prošle sezone.

I nije važno hoće li se Petković nazabijati, on je jako važan za igru Dinama i bude li zdrav može voditi plave do još jednog naslova prvaka, svojeg sedmog u plavom dresu, važno je da bude na terenu jer on sjajno čita igru. I neki igrači Dinama su nam rekli da vidi ono što drugi ne vide i da nakon 15-ak minute igre pročita suparnika i posloži momčad, a o njegovom vicu u igri s kojim iz postavki izbacuje suparnike ne treba ni govoriti. Zato, pustimo brojke, Petko će, bude li zdrav, biti veliki adut plavih u borbi za naslov prvaka.