Crveni Vragovi uskoro imenuju trenera za sljedeću sezonu: Nadaju se da će sve biti riješeno do nedjelje

Jedan od najvećih europskih klubova Manchester United ne uspijeva se vratiti na staze stare slave još od odlaska velikog Sir Alexa Fergusona. Veliki Škot donio je posljednju titulu prvaka Engleske na Old Trafford u svojoj oproštajnoj sezoni davne 2013. U 27 godina na klupi prije toga, osvojio ih je čak 13 te pretvorio United u jedan od najmoćnijih svjetskih klubova. Trenutačno su daleko od te razine, ali mora se reći kako u drugom dijelu sezone izgledaju najbolje još od Sir Alexovog odlaska.

Velike zasluge za to idu na račun Michaela Carricka, bivšeg igrača Crvenih Vragova koji je u siječnju sjeo na klupu kao privremeno rješenje nakon odlaska Rubena Amorima. Sjeo je na klupu 12. siječnja, dok se United nalazio na sedmom mjestu te transformirao momčad. U sljedećih 15 ligaških utakmica osvojili su 33 boda pa je Carrick u tom periodu drugi najuspješniji trener Premier lige, samo je Pep Guardiola ispred njega.

Iako su navijači zahtijevali da ostane i nakon ove sezone, vodstvo Uniteda je uporno najavljivalo kako je Carrick samo privremeno rješenje, sve do sada. Izgleda da su prihvatili kako ne mogu ignorirati učinak 44-godišnjeg Engleza te su mu odlučili ponuditi dvogodišnji ugovor nakon što mu aktualni istekne u lipnju. U ugovor bi bila uključena i opcija produljenja za još godinu dana.

Carrick je na klupi Uniteda dosad odradio 15 utakmica te ostvario deset pobjeda, tri remija i dva poraza. Praktički je osigurao plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone što je i bio primarni cilj uoči početka sezone.