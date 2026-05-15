'Kokice' brane titulu, a duh europskih prvakinja vraća se u Bepovu dvoranu

Završnica prvenstva Hrvatske za rukometašice dogodit će se ove subote u Koprivnici, gdje će Podravka Vegeta i Lokomotiva u međusobnoj utakmici odlučiti o naslovu prvakinja. U posljednjem kolu Prve hrvatske rukometne lige Podravkašice će u Bepovoj dvorani od 18.30 sati igrati protiv ekipe Lokomotive. U prvom međusobnom susretu, odnosno u utakmici trinaestog kola, Koprivničanke su u Zagrebu slavile s 30:24. Dakle, domaćinu za naslov odgovara svaka pobjeda, neodlučen rezultat i poraz do šest pogodaka razlike.

– Malo po malo, evo nas u samoj završnici sezone i to s najzanimljivijom utakmicom prvenstva Hrvatske protiv Lokomotive. Imamo prednost od šest golova iz prve utakmice, što bi trebalo biti dovoljno da zabilježimo još jedan naslov prvakinja Hrvatske u nizu. To nikako ne znači da podcjenjujemo ekipu Lokomotive koja je nakon dugo vremena, za hrvatske prilike, stvorila gotovo ravnopravan budžet Podravki. To su pokazali angažmanom velikog broja igračica, ali i igrama u domaćem prvenstvu u kojem imaju samo jedan poraz protiv nas. Također su izborile četvrtfinale Europske lige, a uz to su igrale i vrlo zanimljive utakmice poput one protiv Rapida. Zaslužuju apsolutni respekt sa svime što imaju unutar ekipe – rekao je Ivica Obrvan, trener Podravka Vegete, dodavši:

– Osjeća se lagani umor i zasićenost, ne samo kod nas nego vjerojatno kod svih. Moja ekipa, odnosno dobar dio igračica uključujući i reprezentativne obveze, odigrala je otprilike sedamdeset utakmica, što je ogromna brojka. Nedostajat će nam određeni broj igračica kojih tijekom sezone nije bilo. Novi izostanak je Tina Barišić, koja je zadobila ozljedu na reprezentativnim kvalifikacijskim utakmicama protiv Finske i Kosova. Možemo reći da će to biti pravi festival rukometa u Bepovoj dvorani, uz prisjećanje na titulu prvakinja Europe i dodjelu nagrada mladim U osamnaest igračicama koje su osvojile naslov prvakinja Hrvatske. Na kraju želimo i mi podići pehar prvakinja Hrvatske, što bi bila kruna cjelodnevnih događanja. Nakon toga okrećemo se završnici Kupa Hrvatske, gdje će se najvjerojatnije ponovno dogoditi susret s ekipom Lokomotive. Možemo reći da se, u trenucima kada je svima rukometa pomalo dosta, događaju najvažnije stvari u domaćim natjecanjima. Jednostavno moramo biti u najboljem izdanju – zaključio je Obrvan.

Matea Pletikosić, motor ove ekipe, istaknula je:

– Prije svega sretna sam što posljednju utakmicu protiv Lokomotive igramo kod kuće, a ne u gostima. Mislim da to treba biti još veći motiv za nas i cijeli klub jer igramo pred domaćom publikom. Prije svega, zbog sebe trebamo odigrati najbolju utakmicu ove sezone. Igramo pred našim navijačima i sigurna sam da će se ljudi odazvati u velikom broju kako bi nas podržali. Svjesne smo što donosi ova utakmica. Imamo šest golova prednosti, ali ne trebamo se na to osvrtati, nego moramo ići s maksimalnom željom i voljom kako bismo pobijedile. Naravno, svjesne smo da to neće biti laka utakmica, možda je prisutan i određeni stres, ali trebamo biti sretne što igramo ovakve utakmice i što ih igramo u Koprivnici – najavila je susret Matea Pletikosić.

Prije utakmice obilježit će se trideset godina od povijesnog uspjeha osvajanja Lige prvakinja, uz predstavljanje tadašnjih igračica i stručnog stožera. Tijekom poluvremena publici će se predstaviti i zlatna ekipa Podravke do osamnaest godina zajedno sa stručnim stožerom. Navijače očekuju novi artikli u fan shopu, osvježavajuća pića na ulazu, gdje će biti izloženi i pehari iz povijesne 1996. godine. Tog 11. svibnja 1996. godine Kup prvakinja osvojile su Valentina Cozma, Božica Gregurić, Samira Hasagić, Andreja Hrg, Dijana Ivandija, Kristina Jambrović, Tatjana Jukić, Ljerka Krajnović, Irina Maljko, Vlatka Mihoci, Renata Pavlačić, Snježana Petika, Željana Štević i Mariana Tîrca. Trener je bio Josip Šojat, a pomoćni trener Ivan Pal.