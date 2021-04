Više nema straha: 'Ovo je nova Hrvatska, sa stavom ‘nitko nije bolji od nas’!'

Rukometašice Hrvatske pobjedom nad Nizozemskom (24:23) u prvom kolu HEP Croatia kupa u Poreču samo su potvrdile da su trenutačno reprezentacija koja pripada samoj eliti europskog rukometa. Nekad ranije susret protiv aktualnih svjetskih prvakinja bila bi jednosmjerna ulica i obično su se naše igračice predavale u desetoj minuti.

No susret protiv Nizozemske pokazao je jednu drugu stranu, novo lice naše reprezentacije. Od prve minute mi smo bili ti koji smo se čvrsto postavili, koji smo bili puni samopouzdanja. Nisu se naše igračice predale ni kada su Nizozemke otišle na plus tri. Štoviše, serijom od 6:0 došli smo već do odmora na plus tri.

Pune samopouzdanja

– Lijepo je bilo gledati jednu novu Hrvatsku, kakvu nismo navikli gledati posljednjih godina. Očigledno je da su naše igračice pune samopouzdanja nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu i sada igramo sa stavom “ne bojimo se nikoga” – rekla je Adrijana Prosenjak, izbornica juniorske reprezentacije, koja je također u Poreču na pripremama.

– Nadam se da će juniorke imati barem jedno veliko natjecanje ove godine. Naime, po rasporedu u srpnju bi se trebalo igrati Europsko prvenstvo – naglasila je Prosenjak.

“Kraljice šoka” večeras (20 sati) igraju protiv Brazilki za prvo mjesto na turniru.

– Imam razumijevanje i podršku svih cura i sve ide prema planu, a kad se pobjeđuje, moramo biti zadovoljni. O Brazilkama ne znamo puno kao o ekipi, odnosno znamo da pojedinačno igraju u jakim europskim klubovima – rekla je Snježana Petika, koja je ovdje u ulozi izbornice jer je Nenad Šoštarić u izolaciji.

Posljednji susret protiv Brazilki odigrali smo 2011. na Svjetskom prvenstvu (31:32) te na Olimpijskim igrama u Londonu (23:24). Zanimljivo je da je te utakmice za Hrvatsku igrala Katarina Ježić, današnja kapetanica reprezentacije. Imala je Katarina u to vrijeme 19 godina.

Ježić se sjeća 2011. godine

– Sretna sam jer imamo odličnu atmosferu i tu energiju onda prenosimo na teren. Mislim da smo zadnji put protiv Brazila igrale jako, jako davno, na zadnjem Svjetskom prvenstvu na kojem je Hrvatska igrala. Što se tiče večerašnjeg susreta protiv Brazilki, mogu obećati da ćemo dati sve od sebe – istaknula je Katarina.

Kapetanica Hrvatske jučer je iz svlačionice videovezom razgovarala s izbornikom Šoštarićem, koji se javio od kuće jer se oporavlja od COVID-19. Jasno, Šoka je bio zadovoljan kako su njegove izabranice igrale i sve ih je lijepo pozdravio uz obostranu želju da se što prije vide uživo.

Inače, imamo i dvije uvjerljive pobjede nad Brazilom, ali davnih dana. Bile smo bolje od njih na Svjetskom prvenstvu 1995. godine u Budimpešti (25:13) te na Svjetskom prvenstvu u Splitu 2003. godine (32:25). A te splitske utakmice jako dobro se sjeća Vesna Hodić, koja je u to vrijeme, baš kao i sada, sjedila na klupi Hrvatske kao fizioterapeutkinja.

– Bila je to naša prva utakmica na Svjetskom prvenstvu. Upisali smo pobjedu, pa potom još jednu protiv Australije. Onda su uslijedila tri poraza, od Srbije i Crne Gore te Francuske i Španjolske i nismo se uspjele pred domaćim navijačima plasirati u drugi krug – kaže Vesna.