Kako prežaliti Modrića? Od 'najgoreg' pojačanja do najboljeg igrača na svijetu

Bilo je to na zalasku godine 2012., kad su čitatelji sportskog lista Marca izabrali najgore transfere La Lige te sezone. Luka Modrić dobio je 32,2 posto glasova i završio na prvom mjestu neprestižne liste, a malo iza njega bio je Alex Song, Barcelonino "pojačanje".

– Modrić, koji je za 35 milijuna eura stigao iz Tottenhama, impresionirao je trenera Josea Mourinha u debiju i sljedećih nekoliko utakmica, ali kasnije se više nije uspio nametnuti niti kao ofenzivni vezni niti kao defenzivni vezni. Nejasno je koja bi mu uloga trebala pripasti – napisala je Marca prije gotovo devet godina.

Što se Songa tiče, stigao je iz Arsenala za 19 milijuna eura u Barcelonu i prije neslavnog izbora skupio tek sedam ligaških nastupa.

– To govori sve – pisala je Marca.

Luka Modrić i Alex Song iz vremena kad su igrali u Tottenhamu i Arsenalu

Ovaj dvojac iznimno je bitan za nastavak priče. Barcelona je u Songu vidjela budućnost, Kamerunac je po dolasku bio pred 25. rođendanom, trebao je biti dugoročno rješenje, netko tko bi mogao barem donekle nadomjestiti Xavija. Pokazalo se da mu nije bio ni blizu.

Luka Modrić postao je najbolji nogometaš svijeta, osvojio četiri Lige prvaka i cijeli niz maestralnih individualnih, klupskih i reprezentativnih trofeja, uspjeha, razloga za slavlje. I pokazao se kao dugoročno rješenje za Real Madrid, podosta bolje od Garetha Balea, s kojim je igrao u Tottenhamu.

U Barceloni od Inieste nemaju rješenja za vezni red, onakav moćni. Ivan Rakitić pokazao se idealnim, ali nešto nije "štimalo" i sad već bivšeg hrvatskog reprezentativca konstantno su "gurali" u stranu, neopravdano. Realno, Katalonci bez njega ne bi stigli do posljednje Lige prvaka, sad već davne 2015.

Da su očajni po pitanju nekoga tko bi barem donekle kopirao Iniestu, a sada i Modrića, u Barci su potvrdili posljednjim transferom, dovođenjem Miralema Pjanića, BiH reprezentativca za kojeg je već sad jasno da mu nije mjesto u Barceloni. Stoga, slobodno se može reći da je Barcelona mnogo izgubila odmahivanjem ruke na spomen Modrića.

Imali su ga prilike dovesti dok je bio u Dinamu, ali podcijenili su njegove nastupe u plavom dresu, činilo im se preskupo platiti ga 20 milijuna eura ili više. Potom im je bilo previše platiti ga više od 35 milijuna eura. Za Cesca Fabregasa 2011. plaćeno je 34 milijuna eura. Za Paulinha 40 milijuna eura, za 34 milijuna stigao je Arda Turan... i kad "preskočimo" još nekoliko loših odluka kroz nekoliko godina, prošlog ljeta za čak 60 milijuna eura stigao je i taj nesretni Pjanić. Dakle, Barcelona je mogla uštedjeti podosta milijuna eura da je dovela Modrića.

Nogometaša koji navija za nju do najranijih dana, što možda ima veze s tim da toliko jako sliči najvećem imenu katalonskog kluba u povijesti – Johanu Cruyffu.

– On je bio veći navijač Barcelone i od mene, ali otkad je u Realu, sto posto je madridist – izjavio je Rakitić 2016. za Modrića.

Foto: Pablo Garcia/UESyndication/PIXSELL/UESyndication/PIXSELL REAL MADRID-BARCELONA 18-19 Partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona en el Bernabéu. En la imagen, Lucas Vázquez, Rakitic y Modric. Second leg of Spanish King´s Cup semifinal between Real Madrid and Barcelona. In this picture, Lucas Vázquez, Rakitic and Modric. Pablo Garcia Photo: UESyndication/PIXSELLPhoto: UESyndication/PIXSELL

Kraljevski klub nije ponovio Barcelonine pogreške pa je odlučio produžiti ugovor s igračem koji mu je toliko dao. Zato, ovog ljeta, ipak se neće rastati s najstarijim nogometašem koji je nosio njihov dres u ovom stoljeću.

Posebno ako ponovno osvoje titulu prvaka, a nakon još jednog slavlja protiv Barcelone (2:1) i konstantnih kikseva Atletica, to bi svakako mogli. Kao što protiv Chelseaja mogu tražiti ulaznicu za finale, a tada favorita nema...

A što se Songa tiče, nakon dvije posudbe West Hamu, besplatno je proslijeđen 2016. u Rubin iz Kazanja...

Čini se da je, kao i toliko puta u karijeri, Modrić bio iznimka koja potvrđuje pravilo.