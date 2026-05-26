Legendarni hrvatski reprezentativac odlučio završiti karijeru: 'Dečki su me učinili ponosnim'

Rukometaši Zagreba osvojili su Kup Hrvatske prilično uvjerljivom pobjedom protiv Nexea, koji gotovo nije imao nikakvu šansu (32:21). No, za potpuni završetak sezone ostala je još samo jedna utakmica – protiv Sesveta u petak. Riječ je o susretu za naslov hrvatskog prvaka. Igra se do šest osvojenih bodova, a Zagreb trenutačno protiv Sesveta ima četiri boda prednosti.

Svaka čast Lavovima

– Kada ovako odigrate utakmicu, morate biti oduševljeni. Kada momčad ispuni sve ono što ste radili na treninzima i sve taktičke zadatke prenese na teren na ovakav način, onda možete samo čestitati igračima. Ovo je definitivno bila naša najbolja obrambena i taktički najzrelija utakmica ove sezone. Nexeu ovim putem čestitam. To su naši veliki konkurenti i drago mi je da su ponovno igrali finale. Posljednje tri godine nisu bili u završnici kupa tako da im čestitam na plasmanu u finale i korektnoj borbi. Također, čestitam im na predstavljanju hrvatskog rukometa u Europi. Zajedno smo ostvarili sjajan rezultat i to je velika stvar za hrvatski rukomet. Moram još jednom naglasiti koliko sam ponosan na svoje igrače. Kada obrana funkcionira na ovakvoj razini, onda u napadu možete igrati puno lakše. Dobijete samopouzdanje, brzinu, lagane golove i sigurnost uz vratara.

Ne bih izdvajao pojedince, iako je Jakov Gojun bio vođa obrane. Svi igrači koji su ušli s klupe dali su doprinos, i obrambeno i napadački. Nitko nije podbacio. Bila je to sjajna utakmica i vjerujem da je bilo lijepo gledati je s tribina – rekao je Boris Dvoršek, trener Zagreba.

Imali ste i veliku podršku s tribina?

– Zahvaljujem i našim Bijelim lavovima koji su došli iz Zagreba. Gušt je igrati uz njihovu podršku, uz bubnjeve i navijanje. Hvala im puno. Žao mi je što sezona ide kraju jer smo postali jako dobra momčad. Ovakvu dominantnu utakmicu možda nitko nije očekivao osim nas samih. Znao sam da ne možemo odigrati loše finale, ali ovakvu razinu dominacije, posebno u obrani, priznajem da ni sam nisam očekivao. Prštali smo energijom, snagom, borbenošću i timskim duhom. Imali smo pravi pobjednički mentalitet. To su dvije jako važne stvari. U polufinalu smo dobro rasporedili minutažu. Prvi put u karijeri unaprijed sam rekao igračima koliko će tko igrati jer nisam želio nepotrebno trošiti energiju. Nije me zanimalo hoćemo li pobijediti s pet, osam ili deset razlike, bilo mi je važno sačuvati momčad za finale. Znao sam da će nam trebati svježina i energija. Bili smo svježi, brzi, koncentrirani i taktički jako dobro pripremljeni. Zato kapa do poda mojim igračima. Nakon ova četiri mjeseca rada s njima mogu reći da je bio veliki gušt voditi ovu momčad.

Što slijedi nakon završetka klupske sezone?

– Malo odmora, a zatim povratak obvezama koordinatora mlađih reprezentacija. Na klupu Zagreba dolazi Hrvoje Horvat mlađi. Mene kao koordinatora čekaju juniorsko i kadetsko Europsko prvenstvo. Imamo jako talentiranu generaciju i na to sam posebno ponosan. U seniorskoj reprezentaciji već sada imamo nekoliko igrača rođenih 2004. i 2006. godine. To pokazuje da rad s mlađim selekcijama ima smisla. Cilj je stvarati igrače za seniorsku reprezentaciju. Želimo širiti bazu i dati priliku većem broju mladih igrača, po uzoru na skandinavski model rada. Ne želimo da uvijek isti igrači igraju sva velika natjecanja, nego da što više njih stekne iskustvo. Hrvatska ima puno talenata i klubovi dobro rade. To nas veseli. Drago mi je što mi je Zagreb dao priliku. Ja sam praktički dijete Zagreba i uvijek mi je posebno zadovoljstvo raditi u ovom klubu. Kada su me pozvali, cilj je bio jasan – osvojiti dvostruku krunu u Hrvatskoj. Mislim da smo 90 posto posla već napravili i da smo ispunili glavni zadatak. Možda sam došao prekasno da bismo spasili sezonu u Ligi prvaka, iako smo i tamo odigrali nekoliko dobrih utakmica. No, u domaćim okvirima odradili smo odličnu sezonu – zaključio je trener Zagreba.

Ponosni Gojun

Jakov Gojun odigrao je pretposljednju utakmicu u dresu Zagreba. Ostaje mu zadnja, protiv Sesveta u petak.

– Iskreno, posljednjih četiri ili pet dana tražio sam od svojih suigrača maksimalan fokus. Stalno sam ih upozoravao jer znam koliko su kup utakmice nezgodne. Dovoljno je da stvari krenu malo u krivom smjeru i sve se vrlo brzo može okrenuti. No, moji dečki učinili su me jako ponosnim iz više razloga. Prvi je taj što su pokazali da smo prava momčad i pravi tim. Drugi je što je došlo puno naših navijača pa smo im pokazali kako se bori za ovaj klub. A treći je razlog taj što iskreno završavam ovu posebnu priču i želio sam otići kao pobjednik iz ove dvorane – rekao je Gojun.