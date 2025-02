VIDEO Zgodna voditeljica se borila s dekolteom usred prijenosa

Tijekom vikenda u Ekvadoru je održan veliki derbi između Barcelone i Deportivo Quita, a program uživo, prije početka utakmice, vodila je atraktivna voditeljica Kathy Valencia. Njezin stajling bio je više nego izazovan, a duboki dekolte stvarao joj je brojne probleme.

Plavokosa voditeljica morala je provjeriti je li sve u redu s njenom haljinom. Utakmica je završila trijumfom ekipe Deportiva koja je savladala Barcelonu rezultatom 3:2 (3:0).

Kathy Valencia is causing a number of marital disputes tonight.



The Latin American sideline reporter is known for her curves and love of “football” pic.twitter.com/aBQoIzSpgv