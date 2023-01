VIDEO Zekić zabio golčinu na treningu Slaven Belupa: 'Novom pojačanju tek je 48 godina'

Zoran Zekić (48) postigao je neke sjajne rezultate kao trener Slaven Belupa otkako je preuzeo koprivnički klub. Treba priznati - kao što je to uostalom jednom prilikom istaknuo i Tomislav Ivković - Farmaceuti imaju više igrača koji bi po renomeu prije spali u trećeligaški ili čak četvrtoligaški nogomet, ali to se kod njih ne vidi.

Možda je upravo zajedništvo koje gaje u svlačionici ključ uspjeha koprivničkih Plavih. 'Reci Zeka, samo reci, letjet ćemo kao meci', kliču mu nogometaši nerijetko nakon pobjeda, a Zekić im se danas na treningu revanširao - spektakularnim pogotkom. Iako su igrački dani davno iza njega, zaigrao je na treningu momčadi i zabio sjajan gol u rašlje.

Istom se prilikom poskliznuo, ali se i ubrzo pridignuo pa je sve bilo u redu.

- Novo pojačanje bit će nam 'iz unutarnjih redova'. Tek mu je 48 godina - napisala je Facebook stranica Slavena, uz hešteg 'Still got it'.